〈貴金屬盤後〉美數據黯淡 新冠疫情激起避險買盤 黃金登1個月高點

週五 (14 日) 交易，黃金期貨價格攀升至 一個月來最高點，係因美國經濟數據凸顯出 COVID-19 大流行後對商業活動造成的損害，加上市場擔憂中美貿易緊張關係，提高黃金避險需求。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，今日不只是單一數據或因素就推升金價，而是「什麼因素都來一點，不想賣空黃金或持平黃金過週末。我想黃金正向 1800 美元上漲，但在達標前還會有一段震盪的日子。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 15.40 美元或 0.9%，收每盎司 1756.30 美元，為最活絡契約價格自 4 月 14 日以來最高收盤價。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 91.4 美分或近 5.7%，收每盎司 17.07 美元，自 3 月初以來首次跨過 17 美元這個重要心理關卡。

根據 FactSet，本週交易最活躍契約的黃金價格上漲 2.5%，白銀則上漲 8.2%。

週五公布的經濟數據大致令人沮喪。因防疫而施行封鎖關閉措施，導致美國 4 月零售銷售創紀錄大跌 16.4%，不含汽車銷售和汽油價格的跌幅仍有 16.2%。

與此同時，紐約 Fed 的帝國商業狀況指數 5 月份上升 29.7 點至 -48.5，為史上第二低的指數。

密歇根大學公布，美國工業產出 4 月份創紀錄下降 11.2%，但消費者信心指數 5 月份初值自前月的 71.8 小升至 73.7。

由於美國將新冠病毒大流行的矛頭指向中國，川普總統出手阻止供應晶片給華為，激化中美緊張關係，黃金也消化了相關報導。

XM 資深投資分析師 Raffi Boyadjian 每日研究報告指出，「中美關係不斷惡化，一直提振黃金避險買盤，使其快速接近 4 月登上的 7 年高點。」

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