東京黃金期貨創新高 每公克站上6000日圓

週一 (18 日) 黃金在東京期貨市場的交易價格持續上揚，每公克突破 6000 日圓，這也創下自上市以來，在白天交易時間的新高紀錄。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，以及全球景氣放緩的風險疑慮增高，被視為安全資產的黃金需求也隨之增加。

上週末紐約市場的黃金期貨價格出現大幅上揚，這也影響了週一 (18 日) 的東京期貨市場，造成金價的大幅揚升。

交易集中的明年 4 月到期黃金價格，每公克也超過了 6000 日圓。而黃金期貨價格在東京市場的白天交易時間突破 6000 日圓關卡，也是自 1982 年交易開始以來的新高紀錄。

黃金期貨走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

雖然歐美、日本的經濟活動均出現重啟的情況，但投資人擔心出現第二波的肺炎疫情，害怕全球經濟恐出現更嚴重的下挫。

此外，美國商務部於上週五 (15 日) 宣布，華為的臨時許可證將會延長 90 天，並警告這回會是最後一次的延長。商務部也發布新的禁令措施，禁止產品有使用美國軟體及相關技術的晶片供應商們，不得在未經取得美國政府的核可下供貨給華為。這也引發市場對美中衝突升溫的疑慮，各種因素也將資金誘導至黃金市場。

市場相關人士認為，全球多數央行都實施更進一步的貨幣寬鬆政策，造成大量資金流入市場，而這也是黃金投資增加的重要原因。預測短期內的黃金交易價格都將維持在高檔。

田中貴金屬所公布的日本國內金條零售價格，每公克報 6712 日圓 (含稅)。