鮑爾拒絕負利率 BMO：不妨礙寬鬆政策與避險因素推升金價

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (13 日) 拒絕了現階段負利率的猜測，但 BMO 的分析師認為，Fed 透露的底線不足以威脅金價，黃金價格仍將持續上揚。

近日避險情緒的升溫，週四繼續推高黃金價格， 6 月黃金期貨上漲逾 1%，已經來到 1740 美元附近。

金價走勢 (圖表取自 Kitco.com)

BMO Capital Markets 大宗商品分析師 Colin Hamilton 表示，在可預見的未來，無限的量化寬鬆政策，和零利率變成利率上限的預期，應該會繼續推升金價。

他在週四的報告中表示，聯準會擁有許多的政策手段，並且願意使用它們，以促進經濟。因此，整體來看，當前環境仍支持金價上揚。

BMO Nesbitt Burns 首席經濟學家 Douglas Porter 也在報告中說，負利率實際上可能無助於刺激美國經濟，因為防疫措施才是經濟下滑的關鍵。他將負利率描述為「經濟黑洞」，僅僅應該在所有工具都使用完，於緊急情況才推出。

美國總統川普推升了另一個變數，他加大抨擊中國力度，表示不想與習近平談話，並考慮切斷整個美中關係。

川普表示，無論新冠病毒 (COVID-19) 是來自實驗室還是蝙蝠，都是來自中國，中國理應阻止它，但卻讓疫情失控。

總經調研機構 BCA Research 上週於報告中指出，隨著美中關係惡化，川普政府加大對中國的指責，建議投資人轉為防禦性的布局。

CFRA 投資研究公司分析師 Matthew Miller 發布報告認為，經濟氛圍是目前對黃金最有利的背景，黃金是抵禦總體經濟不確定性的最佳避險工具。

CFRA 指出，大量上市公司已經取消了 2020 年的財務指導，這凸顯了他們對未來經濟的高度不確定性。

空前的量化寬鬆也有利於黃金。在過去兩個月中，聯準會的資產負債表經歷了最快、最大的擴張，決策者可能需要做更多的事情來刺激經濟。