紓困法案提振市場！密大5月份消費者信心指數微升至73.7

美國週五 (15 日) 公布密西根大學 5 月份消費者信心指數，拜政府祭出的經濟刺激法案提振之賜，本月消費者信心報 73.7，較 4 月份的 71.8 小幅上揚，亦高於道瓊預估的 65。

經濟學家 Richard Curtin 表示， 國會的第三輪 2.2 兆美元救助法案 Cares Act 改善消費者的財務狀況，而遍地興起的折扣促銷，也提高消費者的購物意願。

當前美國經濟狀況指數也從 74.3 躍升至本月的 83。然而，消費者預期指數卻從上個月 70.1 降至 67.7，創六年來最低。

在密大的報告公布前，美國商務部資料顯示，4 月零售銷售額月減 16.4%，年減 21.6%，除了高於市場預期外，跌幅更連續兩個月創下歷史新高。

而本週早些時候，勞工部更表示上週初請失業救濟人數報 300 萬人，過去八週的失業總人數已達到 3650 萬人，代表疫情衝擊下，美國就業市場仍舊呈現萎靡的態勢。。

根據約翰 · 霍普金斯大學數據，全球已有超過 440 萬例新冠肺炎確診病例，其中超過 140 萬例來自美國，死亡病例超過 8.7 萬例。

而美國眾議院週五 (15 日) 晚間通過表決通過 3 兆美元紓困計畫，將送往參議院，不過市場認為新一輪刺激措施想於參議院闖關成功，難度相當高。