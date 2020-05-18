日本第一季GDP季減0.9% 估第三季止跌

日本內閣府在週一 (18 日) 公布了今年第一季 GDP 初值。在去除物價變動影響的實質 GDP 報季減 0.9%(經季節調整)，年率換算後報 3.4% 的減少。這也是日本 GDP 連續第二季出現負成長。

而《路透社》所整理出的民間調查機構預測中位數，實質 GDP 估季減 1.2%，年率估 4.6% 的減少。實際的 GDP 表現也都較優。

與前季相比，消費減少 0.7%，民間設備投資減少 0.5%，主要項目全都出現減少的現象。

新冠肺炎 (COVID-19) 的大流行，造成貿易活動出現停滯的現象，這也使得日本當季出口減少了 6.0%。

日本 2019 年度 (2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 的實質 GDP，較前年度下滑 0.1%。這也是在相隔 5 年後，再度出現了負成長。

日本 2020 年 Q1 GDP 初值 (圖片來源：日本內閣府)

大和證券的首席市場經濟學家岩下真理認為，Q1 的 GDP 下滑幅度之所以沒有預期中來的糟，主要是消費及設備投資的下滑幅度沒有預期中來的大。而這回在推估方式作出改變，也或許是下滑幅度沒有過大的理由所在。

若從每個月的數據來看，3 月份的下挫幅度明顯，Q2 的 GDP 也恐怕難以避免嚴重下挫。而預測到了今年 Q3，GDP 也應該會停止下滑。

與日本政府第二次補正預算案有關的財政支出，將會聚焦在第一次補正預算案中不足的項目，規模應該會達到 10 兆日圓規模。上回是集中在中短期區間的公債增加發行，這回就很可能會在長期區間增加公債發行。

不過，比起日本央行的殖利率曲線控制 (YCC)，利率也應該不太可能立刻上升。