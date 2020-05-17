〈存股族必看〉鍾愛高殖利率定存股 小心陷入三大投資迷思

又到一年一度的股東會旺季，對小股民而言，除了關注公司營運外，股利政策也是股東們關注的重點，尤其是對於靠著存股累積資產的人來說，殖利率高低更是重要，但要注意的是，選股除了看殖利率，也要看公司營收獲利、別只看股息配發率，景氣下修時避開景氣循環股，以免賺了股利卻賠了價差。

根據證交所統計，台股現金殖利率在全球股市屬於前段班，目前台股平均殖利率約 3.67%，分別僅次於英股平均殖利率 4.77%、新加坡 3.98%，對於偏愛靠股息累積資產的股民來說，頗具吸引力。

迷思一 公司長線獲利能力比殖利率更重要

公司配發現金股利是取決於每股純益 (EPS)，也因此獲利能力越好的公司，給配息給股東的金額通常也越多，但如果是打算長期靠單一個股配息賺股息者，不能單看一年的獲利表現，而應從景氣、產業趨勢、公司獲利能力，觀察該公司是否具備長線獲利的潛力。

換言之，並非殖利率高就適合拿來當定存股投資，舉例來說，金融股前幾年獲利屢創新歷史新高，配息也相對穩定深受存股族青睞，但隨著疫情爆發、法規趨嚴，讓金融業面臨資本提存壓力外，還可能面臨授信違約、獲利衰退等風險，恐進一步拖累獲利表現，也可能拖累明年配息能力。

迷思二 不能只看股息配發多寡 也要衡量景氣與股價走勢

投資股票最忌諱追高殺低，挑選高殖利率股票時除了分析判斷產業與公司前景外，也要挑選相對合適的切入價格，尤其在景氣循環進入下修時期，部分產業很可能淪為資金調節對象，萬一進場買在高點又碰上股價一路走跌，儘管有股息可領，但很可能陷入賺了股息卻賠上價差的窘境。

迷思三 景氣進入循環下坡時 勿貿然進場搶買

當景氣進入下修時期，不僅股價可能有拉回走跌風險，公司營運與獲利也可能跟著陷入疲態，而當公司營收獲利衰退時，又碰上景氣前景疲弱不明時，就算今年配息夠好，但也可能明年配息大縮水、甚至無法配息，這時恐無法作為長期定存股。