定期定額刷新紀錄 單月扣款高達43.45億元 投資掌握三大心法

今 (2020) 年年初以來，疫情衝擊、油價崩跌接連發生，全球市場正面臨自 1929 年大蕭條後最嚴重的衰退，不過國內基金的定期定額投資卻不畏黑天鵝，熱度不減反增。根據投信投顧公會最新資料顯示，國內投信公司定期定額投資再度刷新紀錄，參加人數突破 48 萬人、單月扣款金額高達 43.45 億元。鑒於定期定額需求人數增加，國泰世華銀行理財團隊特地傳授定期定額投資的三大心法，讓民眾於震盪中也能穩當累積財富。

國泰世華銀行表示，回顧歷史上的金融重大事件，若自美股指數下跌 3 成左右開始「定期定額」，平均 12 個月後即轉正報酬，顯示歷經震盪後的金融市場，長期而言仍能持續上行。

舉例來說，假設 A 君、B 君自 2008 年 1 月起，買進 MSCI 世界指數相關標的，A 採「單筆投資」，B 以「定期定額」每月扣款，之後遇上金融海嘯，該年底績效兩者皆虧損，A 君投資幾近腰斬，B 君跌約 3 成。3 年後，A 仍虧約 2 成，但 B 已轉正報酬。到了 2018 年，B 的績效甚至較 A 多出 2 成。

「單筆投資」與「定期定額」報酬率差異比較。(資料來源: 國泰世華銀行)

國泰世華銀行表示，該行 3 月定期定額投資的人數與金額亦創過去 3 年來新高。透過網路自主定期定額申購基金者，有高達 7 成以上為 45 歲以下青壯年，且 2020 年第 1 季申辦的新戶數，亦較去年同期增加近 4 成。

國泰世華銀行理財團隊表示，金融市場走向長期往上，每次回檔都不失為好的進場點。定期定額投資就如同在波動中持續前行的諾亞方舟，若標的本身是連結大盤指數或向來表現良好的模範生，適合採「持續扣款」，達到預計報酬率再行出場；最忌諱在熊市拋售，錯失用低價買到更多單位數的時機。

國泰世華銀行理財團隊指出，定期定額有三大心法，分別是：拉長時間、停利不停扣、選擇優良標的，投資人可掌握「定期定額三大心法」，練就亂世投資術。

心法 1、拉長時間

市場漲跌在所難免，若把投資時間拉長，下跌之際可用低價買進較多單位數，只要耐心扣款，都可達成降低平均成本的好處。

心法 2、停利不停扣

投資人達「停利點」時，能有紀律地贖回、停利、再續扣，在行情底部伺機累積單位數，待回溫之際，享受獲利回報。

心法 3、選擇優良標的

「Beta 值」是個風險指標，可衡量投資標的報酬率相較於全體市場報酬率的波動性與相關性。空頭時，可優先挑選 Beta 值較大的基金，因為相對跌深，在市場反彈時也較有機會領漲，預期獲得較佳報酬。

此外，國泰世華進一步建議，不妨設定「薪轉戶」自動轉帳、定期定額扣款，養成「先投資、後消費」的理財紀律。長線行情可著墨相對樂觀的高股息與高科技類股基金，理財新手可參考國泰世華銀行「輕巧投資網」的精選基金推薦，亦可藉「Auto-fund」自動停利停損設定機制，避免因事務繁忙而錯過贖回良機，讓投資省時又省力。國泰世華理財專家提醒，面對市場大幅波動時，做好風險管理和掌握投資機會才能逆勢突圍創造財富。

