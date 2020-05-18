個股分析／打敗貿易戰及疫情的泰鼎

近期美國總統川普頻頻砲轟中國防疫不利，並宣稱要對以此為由進行制裁，中國方面也重砲回擊，稱川普甩鍋試圖掩蓋自己在防疫上的無能表現。如果川普再次祭出關稅作為懲罰中國的手段，這會不會讓去年的美中貿易戰硝煙再起？這是近來讓市場投資人憂心忡忡的一個問題，如果兩國再起戰端，電子股勢必將首當其衝。經過去年的美中貿易戰，許多廠商開始從中國大陸遷出，許多台商也回流台灣；蘋果近期也傳出要將 20％的產能遷往印度，很可能就是在為將來可能的美中貿易衝突做準備。

Q1EPS 大賺 1.5 元

現在 4 月份的營收已經盡數公布，電子股中表現最突出的當屬 NB 平板和 5G 網通的族群，正是我們先前在週刊中看好的第二季業績創佳績的族群。在 NB 供應鏈當中，泰鼎 (4927-TW) 4 月份營收創下歷年同期的新高，今年第一季度生產未受疫情影響，且因為部份客戶的大陸 PCB 供應商產出不順，而得到追加訂單。泰鼎原先規劃今年擴充產能 10-15％，但由於客戶詢問度高，現已將規劃產能擴充的幅度增加到 20％。泰鼎的工廠位於泰國，未來一但美中貿易戰重啟，可望將受惠於轉單效應，獲利持續成長；事實上，泰鼎今年的好成績，很大程度上就是受惠於去年貿易戰的轉單效應。除此之外，泰鼎第三季預計還會受惠於日系電腦客戶新品量產與日韓系汽車電子廠訂單，營收有機會更上一層樓。



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