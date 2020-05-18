鮑爾：美國經濟復甦路漫長 可能要拖到2021年底

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，美國經濟將會從新冠肺炎疫情中恢復，但過程可能持續到 2021 年底，而且取決於疫苗能否成功完成。

鮑爾罕見接受電視採訪，於週日 (17 日) 晚間播出的 CBS 節目中表示，他預計經濟能夠恢復，但這可能要花一段期間，他認為，假設沒有第二波疫情，經濟將在今年下半年穩步回升。

但要實現全面復甦，鮑爾指出，這必須人們完全恢復信心，而且可能要等到疫苗問世之後。

鮑爾表示，人們不應該看壞美國經濟，但他也謹慎地說，不要期待會出現快速的 V 型反彈。他指出，美國經濟「不太可能」在年底前反彈到危機前的水準。

自從實施防疫措施，造成經濟接近停滯以來，已經有超過 3600 萬美國人失業，這是自大蕭條以來未見過的情況。經濟學家警告，今年第 2 季 GDP 將出現史無前例的衰退，鮑爾認為，第 2 季 GDP 成長率可能輕鬆跌破 -30%。

亞特蘭大 Fed 預估美國 Q2 GDP 季增年率將跌至 - 42.8% 圖片：frbatlanta

聯準會已經積極採取行動，推出一系列非常規手段以支持經濟，包括降至零利率、無限量購買美國公債，以及啟動危機時代的貸款工具，以幫助信貸流向家庭及企業，同時也表示，將購買公司債券並貸款給各州和城市。

過去 8 週以來，聯準會已向經濟注入近 2.9 兆美元，促使資產負債表來到 7 兆美元，創史上新高。但鮑爾強調，聯準會並未用盡彈藥，仍能在必要時啟動新的貸款計畫，讓政策更為寬鬆。

但鮑爾認為，國會可能還需要採取其他行動，以避免對經濟造成長期損害。