川普顧問再批中國：送旅客到全球傳播病毒

美國川普政府週日 (17 日) 持續將新冠肺炎 (COVID-19) 疫情歸咎中國的指責，陣中鷹派顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 指責，北京放任旅客到全球傳播，隨後摧毀了美國經濟。

納瓦羅週日接受媒體訪問時表示，病毒最早就是在武漢出現，零號患者是在 11 月，在世界衛生組織 (WHO) 的掩護下，中國藏匿了兩個月的疫情，然後將數十萬中國人乘飛機送往米蘭、紐約和世界各地，進行「播種 (seed)」。

納瓦羅未提供相關證據，表明這些旅遊是由政府支持。他表示，「他們本可以將它保存在武漢。」「相反地，它成了大流行病。這就是為什麼我說中國人對美國人這樣做，他們要對此負責。」

川普政府近期加大將疫情歸咎中國的力度，包括疫情起自武漢實驗室的說法。川普週四表示，他還是懷疑病毒來自實驗室的可能性，雖然故意釋放的可能性不大，但仍可能是失控的結果。

紐約大學的研究人員上個月的研究則認為，紐約市地區病例的主要原因是從歐洲飛來的感染患者，其中包括英國、法國、奧地利和荷蘭。

中國也展開反擊。官媒《人民日報》週六引述川普自己的談話內容，表示美國科學家最早於 1 月 11 日開始研究新冠病毒，說明美國早已取得相關訊息，「川普以及一些美國政客和媒體都在撒謊」。

納瓦羅在受訪時還強調了重新開放經濟的重要性。他表示，相較於疫情本身，更多的美國人可能因為「居家令」而間接死亡。

納瓦羅表示，川普很早就了解，如果把人隔離起來，可以避免直接因「中國」病毒而身亡，但這將間接殺死許多美國人。