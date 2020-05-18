OANDA本週外匯市場看點（2020年5月18日〜5月22日）
上週貨幣對強弱
從上週主要貨幣的強弱圖表來看，美元，歐元，瑞士法郎和日元相對堅挺，而新西蘭元，英鎊和澳元則表現疲軟。
儘管人們越來越擔心新型冠狀病毒的傳播會導致經濟放緩和中美關係惡化，但人們也依然希望限制解除，市場的風險承受能力似乎不會下降太多的情況會繼續。
關於美元，雖然特朗普總統發布要求負利率的報導，但是中央銀行官員對負利率發表了反對評論，以及特朗普總統發表他將支持美元等諸如此類的內容成為支撐材料。對於英鎊和紐元，進一步的寬鬆信息成為賣盤的材料，而對於澳元，與中國關係惡化的報導等成為了受壓的材料。
本週關注材料
鮑威爾主席的國會證詞
本週預計鮑威爾主席將發表國會證詞。如果出現有關未來貨幣政策的新消息，則可能出現以美元為中心的不穩定波動。另外，即使發布的內容和之前預計的相符也必須要小心，因為市場可能會因此再次出現過度反應。
各種經濟指標
本週美國計劃發布與住房相關的經濟指標，例如在美國出售的二手房數量和房屋開工數量等。兩者都是探索美國經濟的重要經濟指標，但是由於新型冠狀病毒感染的蔓延，預期的結果會很差，因此即使出現了不利的結果影響也會有限。但是，應該注意的是，如果市場弱於預期或結果強於預期，都可能在發布前後出現不穩定的情況。
在歐洲，將公佈德國的 ZEW 經濟狀況指數和歐洲各國的 PMI 等數據。如果歐洲景氣情況顯示出複甦的跡象，則可能成為歐元的支撐材料。
主要貨幣與美元的走勢
USDJPY
上週的美元兌日元雖然開盤出現堅挺表現，但是此後漲停，並持續緩慢的推移。整體來看價格出現了一段下跌趨勢，上漲受阻也依然存在，本週能否繼續保持這個趨勢值得關注。
從 OANDA 持倉圖表看，在上週 106.75-107.75 區間附近構成的倉位很多，如果出現上下擺脫的跡象，多空一方的止損會增加，可能會出現方向感。
從 OANDA 掛單數據圖表看，檔期價格下方買入掛單很多，盤面下方似乎很穩固，但是在 106.75 以下有很多限損賣出掛單，下跌的話，受這些影響，有必要小心短期內下跌趨勢增強的可能性。
另一方面，價格上方賣出掛單很多，雖然繼續考慮上升受阻的可能性，但是在 107.50 上方限損買入掛單也比較多，價格突破高位的跡像出現，受這些影響，似乎可以增強上升趨勢增強的可能性。
EURUSD
上週歐洲兌美元被推高以尋找高價，方向感很難判斷的情況繼續存在。雖然整體趨勢繼續保持，但是上漲受阻情況很明顯，能否保持這個趨勢指的關注。
從 OANDA 持倉數據圖表看，近期 1.0765-1,090 附近區間內構成的倉位很多，其中由於近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉比較多，價格跌破低位的跡像出現的話，這些倉位的止損會增加，因此有必要小心短期內下跌趨勢增強的可能性。
從 OANDA 掛單數據圖表看，近期支撐位 1.0765 附近限損賣出掛單比較多，在價格接近時需要小心這個位置。
GBPUSD
上週英鎊兌美元持續下落趨勢，並且下跌至 1.21 附近。從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下落基調持續，持有賬面損失的買入持倉很多，價格跌破低位的話，這些倉位止損賣出影響，似乎有進一步下跌空間。
另一方面，持有賬面收益的賣出持倉也增加，似乎也要考慮在下跌過程中確保收益的買入。除了要關注在下跌後能回升多少以外，還要繼續關注下跌趨勢可以持續多久。
AUDUSD
上週澳元兌美元持續下跌的趨勢。從日線圖看，價格未能更新 0.657 附近的高位，上升趨勢出現了放緩後，考慮下跌的程度來探求今後方向感。
從 OANDA 持倉數據圖表看，近期下跌影響持有賬面損失的買入持倉增加，價格下跌持續，這些買入持倉的止損影響，有必要小心下跌趨勢增強的可能性。
從 OANDA 掛單數據圖表看，盤面下方雖然買入掛單很多，但是從當前價格以下限損賣出掛單也比較多，似乎可以預計有進一步下跌空間。
此外，盤面上方在 0.6475 上方有很多限損買入的掛單，反彈增強的話，這些買入訂單影響有必要小心上升的可能性。
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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。
圖表上日語解釋：
買いポジション：多頭
売りポジション：空頭
買い注文：買入訂單
売り注文：賣出訂單
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