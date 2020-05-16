〈紐約匯市〉經濟數據萎靡 美元脫離高點 歐元英鎊雙雙走軟

週五 (15 日) 美元脫離三週來高位，美元指數小跌 0.10%，至 100.405，英鎊歐元受到萎靡的經濟數據脫累，持續擴大跌幅。市場預期眾議院最新一輪的經濟刺激方案有望通過，但鑒於美國最新零售銷售數據萎靡，抑制美元下行力道。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國眾議院即將在週五 (15 日) 表決 3 兆美元刺激計劃，據報導，白宮可能將支持新一輪刺激措施，發放現金給民眾以幫助他們度過疫情難關。

週五 (15 日) 市場擔憂爆發第二波感染潮，美元一度走強，歐股午盤時段，美元逼近 100.50，一度能抹平所有跌幅。

然而美股開盤前，美元跌幅再度擴大，早盤時段跌破 100.10，回吐 5 月 14 日來所有漲幅，日內跌幅達 0.4%，午盤時段美元重回 100.40，收復部分跌幅，單日跌幅 0.1%。

早盤時段，歐元兌英鎊一度漲至 0.8933，創下 3 月 31 日以來新高，日內漲幅達 1.1%；澳幣兌美元則按週下跌超過 1%。

英鎊兌美元持續承壓，下跌 0.99%，至 1.2104 美元，創下 3 月 27 日以來最低，日前歐盟脫歐談判代表巴尼爾 (Michel Barnier) 週五表示，與英國就新貿易關係進行的第三輪談判「令人失望」，打擊市場信心。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週五英鎊和歐元兌美元，將出現連續兩週跌勢，UniCredit 分析師警告，儘管市場預期英國和歐元區 PMI 數據有望在 5 月好轉，但疫情仍會持續抑制歐元和英鎊上行。

數據顯示英國 3 月份 GDP 因防疫封城措施而萎縮 5.8%，創下逾 30 年來最嚴重的衰退，英鎊兌美元五週多以來，首次跌破 1.22 美元。

銀行 UniCredit 表示，中國武漢出現群聚感染的報導、在南韓和德國也出現新感染病例，市場仍存在爆發第二波 Covid-19 感染潮的擔憂。

德國放寬全國防疫封鎖令後，週四新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例增加了 913 例，至 173,152 例，死亡人數上升 101 例，至 7,824 例。

其他放寬經濟限制的國家也陸續出現確診病例，打壓投資者認為經濟可能很快恢復到正常水平的樂觀情緒。

隨著市場對經濟能從疫情中快速復甦的希望逐漸消退，交易員放棄了對貿易局勢敏感的澳幣，轉而購買美元等更安全的避險資產。

SEB 宏觀和 FICC 研究主管 Carl Hammer 表示：「顯然，經濟重新開放所需要的時間更長。」

歐元兌美元匯價上漲 0.14%，來到 1.0820 美元。如市場參與者所預期的那樣，德國第一季度經濟產出萎縮 2.2% 後，歐元兌美元持續堅挺。

週五經濟數據顯示，德國經歷自 2009 年金融危機以來最嚴重的季度收縮，由於疫情肆虐，德國有多數商店和工廠在 3 月中旬被迫關閉，國內經濟因此陷入衰退。

此外，由於防疫相關的封鎖舉措，導致歐洲商業活動幾乎停滯。歐元區經濟今年第一季度與上一季度相比，創下有史以來最嚴重的收縮。

歐元區第一季 GDP 季減 3.8%，創下 25 年以來的最大跌幅，雖然符合市場預期；但與去年同期相比，則報年減 3.2%，略優於預期的 3.3%。

SEB 的 Hammer 說：「初次預估的經濟數據，總體上皆不如預期，而我們認為還有幾個國家將出現下調初次經濟預期的風險」

法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師 Kit Juckes 表示，歐元兌美元已經過於疲弱，無法快速下跌。

由於中美緊張局勢加劇，美元指數本週漲幅達到 0.6%。

美國總統川普 (Donald Trump) 週四(14 日) 加大力度抨擊中國，由於新冠疫情爆發，美國與中國的關係進一步惡化，他表示目前他不願意與中國習近平對話，甚至暗示他可以切斷與世界第二大經濟體的聯繫。

川普週四 (14 日) 接受外媒專訪時表示：「美國可以切斷與中國整個關係。」

對貿易局勢極度敏感的澳幣和紐幣雙雙下跌，紐幣兌美元下跌 0.6% 至 0.5956；澳幣兌美元下跌 0.72%，至 0.6416。自週一以來，澳元兌美元跌幅已達 1.4%。

日圓兌美元上漲 0.2%，至 1 美元兌換 106.99 日元。美元兌日圓匯價本週不斷走低，係因聯準會淡化了對負利率的經濟前景，進而提振美元。

截至週六 (16 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.405。-0.10%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0820 美元。+0.14%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2104 美元。-0.99%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6416 美元。-0.72%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4109 加幣。+0.43%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.09 日圓。-0.14%