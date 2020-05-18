〈美強化華為禁令〉台供應鏈有壓 穩懋早盤重挫逾6%

美國商務部宣布將擴大華為禁令，在未事先取得美國政府核可下，禁止美國軟體及相關技術晶片供應商供貨給華為，衝擊相關供應鏈，其中砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 約有 15-20% 占比出貨給華為，今 (18) 日難敵利空襲擊，跳空開低，午盤前跌逾半根停板，摜破年線。

除穩懋外，同為砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 也有約 5-10% 比重供貨華為，午盤前跌幅也超過 4%，上游供應廠商全新 (2455-TW) 也在盤下震盪，表現相對疲弱。

法人指出，在美國制裁下，華為持續降低對美國供應商依賴，提高旗下海思晶片使用比例，並為規避出口限制令，也向高通 (QCOM-US) 及英特爾 (INTC-US) 海外工廠購買晶片，雖然美國宣布再延長臨時許可，但強調將是最後一次，恐不利相關供應鏈出貨，進而影響營運。

今年砷化鎵廠商仍正向，看好 5G 手機滲透率提升、WiFi 6、VESCL 等成長動能，穩懋第 2 季底將有 5000 片新產能開出，宏捷科新產能建置也持續進行，但受疫情影響全球供應鏈，穩懋日前估第 2 季營收恐將小幅衰退 3-5%，宏捷科則審慎看待。