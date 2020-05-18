遞延出貨、宅商機發酵 精英Q2逐月回溫拚轉盈

精英 (2331-TW) 受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，中國廠區配合當地政府展延復工，首季營運轉虧，展望第 2 季，法人認為，在遞延訂單、宅經濟發酵，精英第 2 季營運可望逐月回溫，營收將季增雙位數，也可望轉虧為盈。

精英表示，中國廠復工狀況已達季節性需求，加上遞延訂單陸續出貨，營運可望逐步好轉，訂單能見度可達 6 月，將彈性調整產能，配合客戶需求。

精英去年雖認列子公司賠償金，但本業獲利持穩，已連續三年維持獲利，展望今年，精英表示，今年不需再認列子員工經濟補償金，業外虧損壓力減少，惟首季受疫情停工影響單季轉虧，不過法人估，第 2 季營運可望優於首季，再度由虧轉盈。

另一方面，精英 2018 年因應貿易戰布局泰國分散生產據點，目前占比仍不高，但因應客戶需求，精英指出，未來不排除提高該廠生產比重，分散風險。

精英第 1 季營收 40.6 億元，季減 43.56%、年減 35.28 %，毛利率 7.92%，季減 3.72 個百分點、年增 0.97 個百分點，營益率 -6.32%，稅後虧損 1.92 億元，由上季盈轉虧，也較去年同期虧損擴大，每股虧損 0.34 元，為近九季低點。