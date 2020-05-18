後疫情時代 國發會提產業七大發展策略

今年全球受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，造成全球人流、物流、金流等流動性困難，衝擊生產、消費、貿易、金融及就業等，因應後疫情時代，國發會今 (18) 日發布產業對策報告，強調數位創新，並提出大健康、零接觸、勞動巿場彈性化等未來產業七大重點發展方向。

國發會表示，科技、醫療是台灣兩大最具實力產業，結合兩者的智慧醫療應用，科技大廠積極切入，利用創新科技結合健康醫療領域應用，開發出數位療法、智慧醫療、精準醫療、數位防疫等，將有助台灣健康產業發展。

因應疫情，國發會指出，全球各國採取隔離檢疫、封城等措施，但也衍生各種零接觸新商機，在既有數位投資基礎下，可透過虛實整合，提供加值服務、創造產業新價值。

另外，國發會表示，疫情帶動新消費、經濟型態，包含平台經濟、共享經濟、零工經濟、訂閱經濟等，有別於傳統勞動型態，將推動勞動巿場彈性化，新增中間類型勞動者；加速產業朝數位化轉型方面，則將建構具國際競爭力的新創環境，打造台灣成為亞太新創中心。

政府推動開放資料多年，國發會指出，下一步是發展資料經濟生態系，將跨領域資料串聯應用，提升公共治理績效，並創造新模式，而在貿易戰、科技戰中，全球產業鏈面臨重組，台廠也積極調整全球布局，強化產業供應鏈韌性也是疫情後發展重點之一。

國發會強調，台灣產業透過資本巿場籌資，直接金融比重僅 2 成，遠低於歐美及亞洲主要國家，凸顯台灣過度傾向間接金融，須建構數位資本巿場，提供企業直接融資管道，並配合發展新創政策，透過金融開放及提高法制彈性，促進產業、新創企業成長。