環球晶：下半年能見度不高 投資計畫仍照進度走

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (18) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，下半年不確定因素多，能見度不高，不過，既有的投資佈局仍將持續進行，但與 Ferrotec 在中國合作的 8 吋廠擴產計畫，受疫情影響目前已暫緩。

就整體大環境來說，徐秀蘭認為，下半年不確定因素仍多，有利多也有利空，利多包括各國推出刺激經濟與消費的政策方案，利空則是疫苗還未出現、解封後疫情是否復發，及美國擴大對中國的出口禁令等。

徐秀蘭並說，上半年半導體表現佳，一部分原因是客戶要建立安全庫存，但若下半年疫情趨緩，客戶不需再建立安全庫存，需求何時回溫需再觀察；目前對下半年展望仍看不清楚，能見度低，預料將比上半年更多顛簸。

不過，徐秀蘭認為，長期來看，半導體產業趨勢仍正面，包括 5G、邊緣運算、AIoT、工業 4.0 等，短期因疫情暫緩，但疫情趨緩後，可望加速回溫。

即便下半年能見度不明顯，徐秀蘭表示，下半年該有的投資一分錢都不會少，投資計畫持續進行中，且若客戶有需求，也會到鄰近客戶的地點去做投資。

至於與 Ferrotec 在中國合作的 8 吋廠擴產計畫，徐秀蘭表示，原先預計擴產產能將在今年送樣，但受疫情影響，謹慎看待，目前已暫緩相關擴產計畫。