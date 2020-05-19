〈紐約匯市〉原油大漲 經濟前景樂觀 美元暴跌0.8% 歐元走強

週一 (18 日) 美元走軟，面臨拋售，美元指數暴跌 0.81%，來到 99.623。由於週一 WTI 原油大漲，投資人對於遭到疫情衝擊的經濟再度開放抱持樂觀情緒，提振市場風險偏好，也進一步推高挪威克朗和加幣等大宗商品貨幣；歐元走強，漲幅擴大至近 1%。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

AxiCorp 分析師 Stephen Innes 表示，油價上漲也提供投資人拋售挪威克朗、加幣等對油價高度敏感之貨幣的機會。

原油減產與需求回升，進一步支撐挪威克朗和加幣上行，挪威克朗兌美元強漲 1% 以上，至 1008.21；加幣兌美元上漲 0.52% 至 1.4036，美元兌加幣下跌 1.19% 至 1.3944 加幣。

其他商品貨幣上漲同時，黃金亦上漲超過 0.7%，徘徊在七年來的最高水平。

儘管美中出現新的貿易緊張局勢，但各國逐步解除封鎖，替全球市場帶來希望，不過在本週公布更多經濟數據前，投資人依舊維持謹慎態度。

路透社和美國商品期貨交易委員會週五發布的數據顯示，最近一週，市場對美元的押注緊縮至七週來最低水平。

聯準會主席鮑爾表示，願意印製更多美元並進一步擴大貨幣刺激政策，以擊退疫情釀成的經濟危機，提振投資人信心。

歐元兌美元強漲 0.94%，至 1.0917 美元漲幅擴大至近 1%，刷新 5 月 5 日以來盤中高點，至 1.0920，逼近 55 日均線切入點 1.0939。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週一德國和法國同意支持一項規模 5000 億歐元的疫情救助基金，以支持歐盟經濟復甦。德國總理梅克爾和法國總統馬克宏倡議，將資金在各成員國之間進行分配，還款額將根據成員國對歐盟預算的貢獻佔比來確定。

在歐盟內部對復甦基金意見分歧嚴重的情況下，兩位歐盟最大經濟體的領導人站到同一陣線，這標誌著歐盟向著防疫債券計劃 (Coronabonds) 邁出了重要的一步，有利推升歐元。

英鎊於高位持穩，漲幅超過 0.7%，徘徊於日內高點 1.2227 區間。英國與美國的首輪貿易談判結束，英國貿易大臣 Liz Truss 表示，談判結果樂觀、具有建設性，強調將於疫情結束後支持經濟復甦，英美兩國將於 6 月 15 日至 22 日進行下一輪貿易磋商。

貨幣市場首次提高了對英國負利率的預期，決策者們在進一步討論相關措施，以支持陷入困境的英國經濟。

英鎊兌歐元匯率為每磅 89.35 便士，英鎊兌美元承壓於 1.2107 美元，英國脫歐後與歐盟應達成的貿易協議，已經持續長達一週的僵局，市場越來越關注負利率的可能性

股市上漲，進而提振了澳幣，上漲了 1.71%，澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6524 美元。

週一日圓走貶，美元兌日圓匯率來到 1 美元兌 107.32 日圓。

數據顯示，日本經濟 4 年半來首次陷入衰退，作為世界第三大經濟體的日本第一季度 GDP 萎縮 3.4%，創下 2015 年來首次衰退。延續去年第 4 季度的跌勢，日本 GDP 已連兩季收縮。

決策者們正在為日本戰後最嚴重的衰退做好準備，估計今年第二季度情況將更糟，經濟學家預計日本第二季 GDP 將下滑 22%，這將是有記錄以來的最大降幅。

截至週二 (19 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.623。-0.81%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0917 美元。+0.94%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2194 美元。+0.74%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6524 美元。+1.71%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3944 加幣。-1.19%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.32 日圓。+0.28%