日本經濟陷入衰退 雪上加霜的是日圓漲勢恐怕停不下來

儘管日圓並未出現噴出式暴漲，但今年以來月月上漲，累計漲幅 1.5%，是 G10 貨幣中唯一上漲的貨幣，穩步緩漲的表現激勵了來自主權基金、退休基金以及政府或私人壽險的真錢 (real money) 增加多頭部位，也使得今年日圓兌美元上漲具有更大優勢。

日本周一發布今年前三個月國內生產總值 (GDP) 年增率下降 3.4%，為連續兩個月出現負值，成為受到疫情影響率先進入衰退的主要經濟體，而持續堅挺並可能進一步上漲的日圓，將可能讓日本出口型經濟雪上加霜。

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據，這些基金已經連續五周提高日圓的淨多頭部位，截至 5 月 12 日當周已達到 47181 口，為 2012 年 11 月以來新高。

在疫情引發的全球市場動盪中，資金轉向避險貨幣，同時在美國聯準會史無前的寬鬆政策和提振美元供應下，美元指數在高檔進行盤整，近期美中貿易再度出現緊張局勢，美元和日圓雖同具避險吸引力，但投資者將更加尋求日圓作為避風港，日圓兌美元將具有更大升值空間。

美元兌日圓三月中以來落入下跌通道。(來源：Bloomberg)

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 全球市場金融解決方案部負責人 Ko Haruki 表示，儘管風險偏好下降可以提振美元和日圓，但中美貿易摩擦往住讓日圓比美元更具上漲優勢。

美國聯準會主席鮑爾上周幾乎排除了負利率的可能性，但並未完全排除未來將負利率作為一種選擇，美國期貨市場仍反映預期明年可能降至負利率，這也使得美元兌日圓的走勢受到壓抑。

Haruki 指出，日本以外的交易員持續做空美元兌日圓的長期部位，主要是因為對美國經濟前景不樂觀，因此預期美元會進一步走軟。

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