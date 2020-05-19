〈能源盤後〉後疫情時期 供需重新平衡 原油登逾2個月高點

週一 (18 日) 交易，原油期貨價格收登上逾 2 個月高點，很大程度上得益於供需動能努力重新平衡，先前因 COVID-19 大流行造成供需嚴重失衡。

The Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 週一報告指出，「被壓抑的需求、刺激措施以及歷史性的減產正在釋放經濟樂觀主義和實際石油需求。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.39 美元或 8.1%，收每桶 31.82 美元，為最前月契約自 3 月 11 日以來最高收盤價。上週漲幅 19%。

6 月 WTI 期油契約將於週二收盤到期，在經歷 5 月 WTI 期油出現空前的負價後，投資者對原油潛在波動性產生興趣。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.13 美元或 7.2%，收每桶 31.65 美元，為交易最熱絡的契約。

OPEC + 到 6 月底前減產 970 萬桶 / 日的行動似乎抑制了原油氾濫。先前因百年來最嚴重疫情爆發，導致經濟停滯，原油無法吸引買家。

沙烏地阿拉伯自願 6 月起再減產 100 萬桶 / 日，UAE 和科威特也為減產目標做出更多貢獻，令原油多頭更加樂觀。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.31 美元或近 7.1%，收每桶 34.81 美元，為最前月契約價格自 3 月 11 日以來最高價，上週收高 4.9%。

Midgley 表示，原油週一漲勢反映了「市場的樂觀心態，但進一步上漲的空間恐怕有限，因為原油庫存增加，以及因美國供應帶來的限制。」

他指出，全球資本支出已經削減 1000 億美元以上，且美國活躍的鑽油平台也顯示出活動程度大幅下降，OPEC + 備用原油產能仍有「很多」，他們可以用在「原油市場價格回升但不想讓美國頁岩油獲刺激而增產上。」

「原油在 30 美元左右，美國頁岩油仍處於壓力下，我們預計較小型企業難以償還債務，將進一步聲請破產。」

EIA 週一報告指出，6 月份美國 7 大頁岩油巨擘的原油產量預計下降 19.7 萬桶 / 日至 782.2 萬桶 / 日。

Baker Hughes 週五的數據顯示，上週活躍的美國石油鑽井平台數量下降了 34 到 258 個，這與 3 月高點相比，該活躍數量下降了近 60%，Rystad Energy 認為這可能是有史以來最大降幅。

與此同時，需求正要上升。Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「潛在新冠疫苗在第一階段試驗出現正面結果，且報導稱中國原油需求幾乎恢復到疫情前的水準。」

「隨著美國多數地區進入重啟模式，原油需求似乎會在未來數週持續改善。」

Midgley 也指出，由於大眾回復到開車，原油部分需求復甦，「其他領域如飛機，則會呈現更長期的 U 型復甦。」

「最終結果是，原油需求較 2019 年水準低了 70 萬桶 / 日，有效代表了原油需求成長 2 年的損失，累計達 300 至 400 萬桶 / 日。」

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 5.7%，收每加侖 1.0258 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 9.3%，收每加侖 1.0064 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 8.3%，收每百萬 Btu 1.783 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 報告指出，天然氣的買氣來自產量水準持續下降，因為每週活躍鑽油機具的數量持續減少。」他指出，天然氣整體產量已較 3 月初的水準下降估計 6%。

「此外，隨著防疫的社交距離措施放寬限制，各州經濟開始重啟，工業業的天然氣需求可能在未來幾週開始恢復。」

