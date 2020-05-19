敵人的敵人是朋友！聯邦、微軟攜手打造貨運實時追蹤分析服務

微軟 (MSFT-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 週一 (18 日) 宣布一項為期多年的合作計畫，雙方相信聯邦快遞的物流網絡結合微軟的雲端技術將有助於「轉型商業」。

微軟與聯邦快遞推出的首項服務「FedEx Surround」將針對供應鏈和交付狀況做實時分析，賣家可藉此更精準發貨。

微軟與聯邦快遞沒有公布該合作計畫的全部細節，包括 FedEx 將支付微軟多少錢以使用 Azure 雲端技術。此合作計畫意味著亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭對手在雲端運算市場上寧可選擇微軟，也不願選用市場霸主 AWS。

隨著亞馬遜砸重金建立自家運輸網絡，亞馬遜和聯邦快遞之間的競爭氣氛越來越濃厚，聯邦快遞去年宣布將終止與亞馬遜簽訂的陸地運送契約，雖然由於第三方賣家仍使用聯邦快遞運送包裹，亞馬遜仍有部分業務由聯邦快遞處理，但許多人認為亞馬遜最終會全數吸收運輸業務，不再借助第三方運輸公司。

微軟與聯邦快遞的 FedEx Surround 將於今年稍晚問世，透過聯邦快遞的 IoT 技術收集數據，並透過微軟的服務套件進行分析，協助預估可能延誤交貨的問題，例如天氣惡劣或者清關問題，這樣可讓公司變更路線以更快速完成交貨。

聯邦快遞副總裁 Raj Subramaniam 表示，數據可大幅改善能見度和敏捷度，協助客戶數據化其實物運輸。他提到，在 Covid-19 出現之前，聯邦快遞已與微軟討論新追蹤和路由工具數個月，但經過此回疫情大流行，更加證明追蹤和物流數據的重要性。

微軟美國總裁 Kate Johnson 表示，「FedEx Surround 將對全球貨物移動提供新控制和新見解，客戶期待的心情會不斷上升，對瑕疵與錯誤的容忍度則會不斷下降。」