價值投資大師霍華馬克斯：美股漲過頭 Fed終將收手市場動盪只會更大

曾預測金融海嘯和網路泡沫的價值投資大師霍華馬克斯 (Howard Marks) ，在週一 (18 日) 加入多位知名投資人行列，警告美股反彈過頭。他說，美國聯準會 (Fed) 不會無限度支持市場，一旦 Fed 放手，市場終將面臨更大的動盪。

這位橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 的創辦人表示，美股近來漲過頭，原因是新冠肺炎 (COVID-19) 藥物開發仍是場艱難戰役，且已對經濟造成衝擊。

霍華馬克斯說，Fed 史無前例的支持措施只是暫時性的。「Fed 可以永遠維持 (刺激措施) 嗎？我們這些身在市場的人認為，如果沒有來自 Fed 的主導力量，股票和債券無法以這樣的價格交易。因此，如果 Fed 從市場淡出，我們將成為買家，但應該不會以目前的價格買入。」

Fed 為了支撐經濟接連啟動空前的刺激措施，主席鮑爾 (Jorome Powell) 上週日接受 CBS 訪問更強調 Fed 尚未耗盡彈藥，這些措施和評論讓投資人相信美國經濟將恢復正常。

但懷疑論者都在問，企業獲利何時能恢復成長。

霍華馬克斯預料，經濟復甦的步調將緩慢且時而停擺，隨著企業在未來幾個月用光手頭現金，將有「大量的」債務違約和企業破產。

標普 500 指數成分股的預估本益比。(來源: CNBC)

標普 500 指數成分股企業迄今已有九成公布第 1 季財報，整體而言，獲利年減 13.8%，是 2009 年以來最大降幅，預估本益比為 20.3 倍，遠高於五年平均值 16.7 倍。

近來多位知名投資人警告美股估值過高，Appaloosa Management 創辦人 David Tepper 上週三說，美股被嚴重高估，當前估值僅次於 1999 年水準。

富豪投資人、NBA 小牛隊老闆庫班 (Mark Cuban) 上週四說，美股估值過高，消費者支出依然充滿不確定性，「我認為此刻幾乎無法預測消費者和企業需求會從何而來，因此很難評估企業的價值。」