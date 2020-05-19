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〈美股盤後〉Moderna疫苗點燃華爾街希望 道瓊暴漲 911 點

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉Moderna疫苗點燃華爾街希望 道瓊暴漲 911 點 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉Moderna疫苗點燃華爾街希望 道瓊暴漲 911 點 (圖片：AFP)
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Moderna 疫苗初步試驗結果告捷、經濟數據優於預期，加上聯準會主席鮑爾對經濟增長前景傳達更樂觀的態度，為市場作多情緒帶來提振。

週一 (18 日) 美股主指收復 5 月失地，道瓊暴漲近 1000 點，創 4 月 6 日以來的最大單日漲幅。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一表示，Fed 沒有用盡彈藥，還有很多事情要做，將會使用全部工具支持經濟，暗示聯準會準備推出更多刺激計畫。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 470 萬例，死亡數突破 31.6 萬例，美國迄今累計確診數超過 140 萬，死亡人數至少 8.9 萬。

世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週一於世界衛生大會 (WHA) 表示，同意對疫情處理方式啟動獨立審查，中國則承諾援助 20 億美元抗疫。

美國衛生部長艾薩 (Alex Azar) 於 WHA 上批評世衛和中國抗疫失敗，導致許多人喪失寶貴生命，抨擊世衛屈服於中國，排除防疫有成的台灣參加 WHA。

週一 (18 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 911.95 點，或 3.85%，收 24,597.37 點。
  • 標普 500 指數上漲 90.21 點，或 3.15%，收 2,953.91 點。
  • 那斯達克指數上漲 220.27 點，或 2.44%，收 9,234.83 點。
  • 費城半導體指數上漲 81.65 點，或 4.80%，收 1,782.54 點。
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標普所有板塊買入訊號觸發，能源板塊隨油價起飛領軍大漲，其次為工業、金融板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全面攀高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.68%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.36%；臉書 (FB-US) 上漲 1.10%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.88%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.96%。

道瓊 30 檔成分股高歌猛進，僅默克收低。波音 (BA-US) 大漲 12.87%；雷神技術 (RTX-US) 大漲 9.80%；陶氏化學 (DOW-US) 大漲 9.48%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴漲 7.95%；3M (MMM-US) 上漲 7.63%；美國運通 (AXP-US) 上漲 7.53%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 5.30%；高盛 (GS-US) 上漲 5.82%。

費半成份股迎來一波強勁反彈。AMD (AMD-US) 上漲 0.72%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.81%；美光 (MU-US) 上漲 3.40%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.06%；高通 (QCOM-US) 上漲 5.50%；安森美 (ON-US) 大漲 10.32%。

台股 ADR 盡揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.13%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.84%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.97%。

焦點企業消息

外媒週一傳出，美國擴大華為封殺，華為追單 210 億台幣之後，台積電已停止向華為發貨，台積電回應，這是市場傳言，不揭露客戶訂單消息。

波士頓生技公司 Moderna (MRNA-US) 週一宣布其 mRNA-1273 疫苗研發初步成果，該疫苗的臨床一期試驗成果積極，第一階段人體試驗中，45 個參與者全數成功產出新冠病毒抗體，其股價暴漲 19.96%。

Uber Technologies (UBER-US) 上漲 3.6%，該公司宣布將裁員 3000 人，並將持續專注於其核心乘車和食品配送業務的盈利。

蘋果稱本週將重新開設 25 家以上的門市，此外，顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant (DSCC) 發布最新報告，三星顯示器已拿下 iPhone 12 新機系列的大部分面板訂單。

蘋果(圖片：AFP)
DSCC：三星顯示器已拿下 iPhone 12 新機系列的大部分面板訂單。(圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 已獲得加州政府批准其超級工廠復工，另外，特斯拉正積極在美擴廠，新超級工廠有可能落腳奧斯汀或淘沙市，週一其股價上漲 1.81%。

迪士尼流媒體業務高管 Kevin Mayer 離職，出任字節跳動旗下抖音 Tiktok 國際部門的新 CEO。迪士尼 (DIS-US) 上漲 7.19%。

經濟數據

  • 美國 5 月 NAHB 房市指數報 37.0，預估 35.0，前值 30.0
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圖片：calculatedrisk

華爾街分析

SlateStone Wealth LLC 首席市場策略師 Ken Polcari 表示：「Moderna 釋出第一階段試驗結果是積極的，這肯定會引發反彈風暴… 因為如果有了疫苗，那麼所有關於經濟的不確定性和病毒問題就會消失。」

 Themis Trading LLC 合夥人兼股票交易聯席主管 Joseph Saluzzi 表示：「市場的做法是試圖提前貼現。人們現在都在期待治療，我們認為結束的時間會更早，而不是更晚。」

華爾街知名多頭分析師、Capital Wealth Planning 首席投資策略師 Jeff Saut 預測，考慮到被壓抑的需求，以及人們被迫宅在家、渴望走出家門的趨勢，預計今年下半年會出現強勁反彈，市場可能不會太關注那些早已預料到的糟糕財報。

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