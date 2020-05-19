資料中心強勁！Nvidia獲升評、潛在漲幅達20%

晶片大廠 Nvidia 股價週一攀升，因投行 BMO 分析師認為，在資料中心需求回升、公司新產品的雙面助攻下，Nvidia 股價將上漲多達 20%。

Nvidia 股價 (圖片: Google)

週一 NVIDIA(NVDA-US) 上漲 3.06%，以每股 350.01 美元作收。

BMO 將 Nvidia 股票評級從「與大盤持平」上調至「跑赢大盤」，並將其目標股價從 285 美元上調至 425 美元，代表潛在漲幅達 20%。

BMO 表示：「雖然我們無法指出是什麼特定的事件讓我們改變想法，但資料中心持續增長的業務和公司推出的最新產品，皆有利其股價上行。」

Nvidia 於今年的線上 GPU 技術大會 (GTC)，推出許多新品，並推出其嶄新的 Ampere 技術，Ampere 架構承接 2017 年的 Volta 架構，後者 GPU 架構多支援於資料中心和雲端中的 AI 人工智慧運算。

在上週 Nvidia 的 GTC 會議結束後，加拿大皇家銀行 (RBC) 在報告中表示：「我們對 5 月 14 日 GPU 大會上的眾多更新感到驚訝，我們依然認為 Nvidia 應該會是 2020 年表現最好的半導體大盤。」