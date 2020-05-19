疫情趨緩、前景樂觀！航空股低谷強彈

新冠疫情 (COVID-19) 出現放緩趨勢，儘管航空業依然不景氣，但需求正逐步恢復，經濟復甦露曙光，航空股週一 (18 日) 谷底強彈，市場分析，廉價航空可能會是該板塊初期反彈的最大贏家。

廉航 Spirit Airlines(SAVE-US) 週一 (18 日) 漲幅居航空股之冠，上漲 24.72%；聯合航空 (UAL-US) 緊隨其後，漲幅超過 21%，部分原因是其股價遭到疫情特別嚴重的打擊。整體而言，紐交所的 Arca Airline 指數領先上揚 14.14%。

Arca Airline 指數 (圖片: Google)

航空公司對於 6 月份的旅行需求將恢復充滿信心。達美航空 (DAL-US) 週一表示，與 5 月份相比，公司計劃在 6 月增加更多航班，主要航線分布在紐約和亞特蘭大之間往返的樞紐城市。

分析師對旅遊需求反彈的前景亦更加樂觀。Raymond James 分析師 Savanthi Syth 表示，根據美國運輸安全管理局 (TSA) 發布的數據，顯示截至 5 月 15 日當週，遊客旅行量僅較去年同期減少 91%，較上週略有改善，亦低於 4 月中旬的年減率 96% 低點。

她指出，全球航空公司繼續刪減宣布第二季度載客量，亞洲的航運力度也有所回彈，而歐洲可能最快會在 6 月初「看到航運載客量出現實質性回升。」

市場分析，像 Spirit 這樣的廉價航空，會比國際航線等較高營運成本的大型航空公司要快復甦，Spirit 股價今年以來已下跌超過 75%，市值跌至 13 億美元。但是，如果初期復甦的漲勢得以保持，那麼和 Spirit 相似的廉航股票可能會獲得最大收益。

投資者似乎對廉價航空抱持樂觀態度，因為廉航著重在「點對點」航線，讓乘客省去轉機時間，似乎更適合作為 Covid-19 疫情後的旅遊首選方式。

市場推估，商務旅行將比休閒旅遊的航線更快速回彈，且目前已經有初步跡象。

摩根大通 (J.P. Morgan) 分析師 Jamie Baker 於報告中寫道：「國內航線已經出現復甦，由廉價航空帶頭引領趨勢」

但隨著機場和航空公司實施的嚴格防疫措施，飛機對接時間可能會因此增加，Baker 表示，行業分析組織《官方航空指南》(OAG) 預測，國內和國際航班的最短銜接時間，將增加至最少 45 分鐘、90 分鐘到 2 小時不等。

這可能會導致 18% 的航班無法在全球 50 大的機場營運，而且將對大型航空公司造成更大的影響，因為這些公司已經謹慎的編制出的轉機航班時間表。

Baker 寫道：「廉航公司可以藉此機會擴大其現有的服務套件，從回升旅行需求中獲利。」

不過社會疏離措施增加的機票成本，可能會因此轉嫁給乘客吸收，加上多間航空公司已因為防疫取消販售中間座位，航空公司將失去大筆收入，機票可能因此大漲。

Baker 指出，航班載客率可能降至疫情前水平的 50% 至 60%。航空組織 IATA 表示，要讓航空公司達到收支平衡，他們可能必須將機票價位，比起 2019 年的票價水平再調高 43% 至 54%。