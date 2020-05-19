兩會投資焦點：消費、基建、科技

本周四 (21 日)、五 (22 日) 中國政協與人大會議將接力召開，為今年的兩會會期開啟序幕。在兩會期間陸股亮點會在哪些族群上，消費、基建、科技是基金經理人的最大共識。

多數基金經理人表示，在兩會期間 A 股大多保持在區間震盪。根據過去 15 年的統計顯示 A 股要出現兩會行情是在兩會召開前一個月，上漲的機率高達八成。不過將時間縮短至兩會召開前後一周，股市則多數偏弱。但多數法人認為從中長期角度來看，目前 A 股價位仍是不錯的配置期。

對於法人而言，兩會是一個觀察政策的風向球，對未來的投資方向會有決定性的影響。

中國前海開源基金指出，兩會前後「政策點名」的類股會有上漲的機會。這次兩會在疫情期間召開，可能會針對疫情採取一些刺激經濟措施，例如消費、新基建、科技等，這方面類股值得留意。

安信基金認為，受新冠肺炎影響下大部份企業獲利是走弱的，因此可尋找對疫情相對免疫而估值合理的公司，如民生必需品、生技、半導體、電動車核心零組件等。

(圖片: AFP)

不過也有法人表達保守立場，主要在於 A 股自今年低點反彈以來漲幅已偏高，因此建議觀望。若指數能在兩會後回檔，或有較明確的投資時機點時可積極加碼。

此外，也有看法指出目前市場最大的不確定性因素是在美國針對華為擴大制裁事件後，是否導致美中關係惡化，以及兩會經濟目標不如預期或沒有超出市場預期的刺激政策。

而未來的投資機會在於兩會公布超乎預期的政策或者經濟目標，以及美中關係能平穩度過。