武漢肺炎難防 防疫×保險罩得住

文●何楷平

二○○三年 SARS（嚴重急性呼吸道症候群）席捲全球，造成十七個國家、八千多人感染、七百多人喪命。如今，武漢肺炎（二○一九新型冠狀病毒）來勢洶洶，曾經走過 SARS 威脅的台灣，仍舊人心惶惶。

自第一起武漢肺炎案例爆發以來，全球幾乎無一國倖免，人類被逼著再度走進瘟疫隧道；專家指出，武漢肺炎「還沒真正進入高峰期」，而何時才能重見光明、回歸正常生活，眾人都在期盼。

曾經站在抗煞最前線

邱：武漢肺炎這點不同

二○○三年三月十四日，國內發現第一例 SARS 確診個案，緊接著，首都台北市陸續傳出疫情，台灣正式宣告淪陷。連續四個多月的期間，台灣共有六六四人感染，七十三人死亡，其中，甚至還包含醫護人員。

當時，邱淑媞擔任台北市衛生局局長，站在防疫第一線。回憶當時那段「抗煞」經歷，她仍然心有餘悸。「在文明社會、安和樂利的時代，卻遇上人人自危的奪命病毒，」她感嘆。

富邦人壽總經理陳俊伴說，當時醫院就像恐怖禁區，大家都不敢、也不願輕易踏入。「還記得 SARS 時期，我要去醫院看跌倒受傷的母親，不得已向主管請假。主管一聽，非常驚訝，說『都什麼時候了，一定要去醫院嗎？」

如今，十七年過去了，奪命病毒再次入侵人類社會，隨著武漢肺炎疫情不斷蔓延，地球再次籠罩在病毒威脅的黑暗中。

「很多人會把『武漢肺炎』和『SARS』做比較，其實兩者的傳播演進差不多，都是先從境外移入、到社區感染、再進入社區傳播……，」不過，邱淑媞認為，由於現在各國政府都在全力防疫，加上對病例的認定非常謹慎，「目前武漢肺炎，並沒有出現一般傳染性疾病應有的『指數型成長』曲線。」

但邱淑媞話鋒一轉，「可是，武漢肺炎有一點很不一樣，就是它太溫和了！它不像 SARS 會出現明顯症狀，可以馬上辨識。」而「病毒太溫和」這件事，反而可能對人類造成更大的潛在威脅。

致死率低、傳染率高

武漢肺炎「太溫和、難防堵」

上（二）月下旬，台灣驚傳首位武漢肺炎死亡病例，無旅遊史、又因為一時找不到感染來源，引起各界擔心，台灣算不算社區感染？又會不會進入「社區傳播」？

「台灣還沒進入高峰期，未來沒有旅遊史的確診案例，應該會愈來愈多，」邱淑媞解釋，武漢肺炎的傳染途徑，和流感、腸病毒 71 型（EV71）一樣，都是以飛沫傳染、接觸傳染。

疫情嚴峻，人心惶惶，但邱淑媞認為「不必過度恐慌」。「武漢肺炎的傳染力，比流感低。致死率也比流感、SARS 低，不論在傳染力和致死率上，流感都比武漢肺炎高出許多，」她認為，隨著經驗逐漸累積，武漢肺炎致死率一定會再下修。

疫情蔓延 恐懼人際接觸

壽險業績低迷、理賠申請減少

武漢肺炎疫情拉警報，不僅學校延後開學，各行各業都遭受波及，「壽險公司業績也受到影響，」陳俊伴坦言。

「業務員想拜訪客戶，但保戶也會擔心有傳染風險，所以拒絕見面，拜訪機會減少了，簽約成交的機率，當然也大幅降低，加上去銀行的人也少了，銀行通路業績也同樣受到影響，」陳俊伴指出，整個壽險業的業績，多多少少都受到疫情衝擊。

更明顯的是，跑醫院的人也變少了，「所以這段時間，我們醫療險的理賠申請也下降了，」整個壽險業業績低迷，就連理賠申請件數，也不如以往活絡，保戶對投保顯得興趣缺缺；但對「罹患武漢肺炎，保險會不會理賠」這件事，倒是特別關心。

對此，台灣壽險業可說是「人情味十足」，採取從寬理賠的業者，不在少數。

「武漢肺炎現在被列為『法定傳染病』，以前旅平險、醫療險，都不賠法定傳染病，但這次全都放寬理賠，」陳俊伴解釋，如果保戶因罹患武漢肺炎入住負壓隔離病房治療，雖然負壓隔離病房不在保障範圍，但這次會完全比照加護病房辦理，啟動理賠，「萬一保戶確診武漢肺炎，定額給付醫療險、實支實付醫療險，都能派得上用場，如果有手術，手術險也可以提供保障。」

據傳，部分中國保險業者將「武漢肺炎」視為重大疾病／傷病，提供一次給付保險金。這樣的作法在台灣可行嗎？「重大疾病／傷病，通常是指『需長期治療且不可逆』的疾病，而武漢肺炎有機會痊癒，所以很難比照處理，」不過，陳俊伴認為，如果朝「特別傷病」的方向，或另外針對「法定傳染病」提供專屬保障，確實有討論空間。

來源：《現代保險雜誌》 375 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》