卡位富酬者聯盟 科班生75％考照率 4成對保險Say Yes !

文●楊佳真

勞動部統計，包含金融、銀行及保險系所在內的商業及管理學門畢業生，平均花費 2.6 個月找到第一份工作，畢業時立刻有工作的則有 50％，顯示相較於其他系所的畢業生，財金人較能迅速將學業與職場接軌，學以致用。

而金融保險業平均年薪 67.3 萬元，年終獎金九度稱霸各大產業，且今（2020）年調薪幅度還有 36％，超高含金量，「錢」景看好。所以，每年釋出約 3 萬名職缺的金融保險業，回回都在「新鮮人最嚮往的產業」名列前茅。

財金新兵不茫然

逾 4 成進軍保險

《現代保險》雜誌今年第 26 回「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」，鎖定全國 35 所大學的財務金融、財務資訊、精算、風險管理、保險等學系與研究所應屆畢業生，共計回收有效問卷 2,045 份。

今年有多少財金保險科班生未來想從事保險工作？本回調查結果顛覆以往！回答「想」的比例達 36.8％，其次是「還沒決定」35.9％，「已是從業人員」的則有 6.5％，可見心中已拿定主意的新鮮人愈來愈多，這也是近 8 年來，科班生有明確進軍保險意願者，首度超過猶豫不決的人。

而合計「想」與「已是從業人員」的比例，有超過 4 成的財金新兵對保險 Say Yes！若再加上「還沒決定」者，保險業有機會網羅近 8 成財金新兵。

75％證照在手

富酬者聯盟卡位戰

學歷，只是求職的入場券，愈有本事，起點自然也愈高。根據歷年調查，碩士起薪較學士多 2,000～12,000 元不等，有的公司看重學歷，有的則較重視經驗。

另外，少數公司還會針對擁有專業證照者加成薪資，除了金融相關證照外，外語能力也是常見加分條件。

今年 2,045 位科班畢業生中，74.5％持有金融相關證照，平均每人持有 1.8 張。沒有任何證照的新鮮人，則有 522 位。

從證照種類來看，保險、信託、證券是入門款，持有證照的 1,523 位科班生中，持有率最高的前兩名，分別是壽險業務員 71％、產險業務員 57.9％；其次是信託業業務人員、證券商業務員（含高級業務員），各有 3 成左右的水準；持有其他證照、投資型保險業務員證照的也都有 1 成左右的勾選率。

門檻較高的證照中，保險理賠人員持有率 1.1％，保險代理人、保險核保人員、保險精算人員、保險經紀人則都不滿 1％。

金融業女力強

男性新兵 1 成 8 已就業

除了本科系畢業、考取金融相關證照，可作為卡位富酬者聯盟的加分條件外，大多數企業也很重視實習及就業經驗。金融及保險業向來以女性從業人員為多，今年調查中，約有 15.6％科班生已就業，其中女性占比 56.8％。

不過，若分從性別來看，單看男性，732 人中有 128 人已就業，占比達 1 成 8；而 1,166 名女學生中，只有 168 人已就業，占比略少、僅 1 成 4，雖然金融業女力鼎盛，但男性財金新兵一旦確認職涯後，便會加緊腳步布局。

至於已就業的財金新兵進了哪一類金融機構？進一步分析，發現整體共有 43.2％科班生進軍保險業，其次是其他行業占 37.5％，比例最低的則是金融業 19.3％。分從性別來看，男性進入保險業的比例約 4 成 5，女性約 4 成 2。

來源：《現代保險雜誌》 375 期

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