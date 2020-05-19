質子治療 抗癌精銳武器

文●方雪俐

癌症自一九八二年躍居國人十大死因之首迄今，已進入第三十八年，由於癌症死亡人數是第二大死因心臟疾病的二倍以上，預料未來相當時間，第一大殺手的地位不易動搖。

人類與癌症的百年戰爭

二○一八年新增癌症患者超過十萬人，因為癌症死亡者四萬八七八四人，占所有死亡人數的二八．二 %，換句話說，當年度死亡的一七萬二八五九人當中，平均每三．五五人就有一個癌症病人。即使衛福部國健署推動癌症篩檢不遺餘力，癌症死亡人數仍舊年年增加。

雙和醫院放射腫瘤科主任蔡若婷醫師說，癌症篩檢可以發現早期癌症，而愈早發現，治療效果愈好。而前二大奪命癌症肺癌、肝癌都不容易早期發現，男女十大癌症奪走的人命，肺癌與肝癌合計就占了三六％以上。

雖然癌症醫療科技不斷精進，不同的治療方式可以殲滅對某些治療敏感度特別高的癌細胞，但是對治療有抵抗力的癌細胞，在經過淬鍊則可能更強，這也是人類與癌症的戰爭無法休止的原因。

因此除了早期發現，仍舊需要靠更先進的醫療技術陸續加入抗癌行列，為人類在這場與癌症的百年戰爭補強戰力。

傳統放療 走過就留痕跡

臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫醫師說，經過長期的發展，現代的癌症治療已經從過去所謂的抗癌鐵三角——手術、放療與化療，發展為手術、熱治療、放射治療、化學治療、標靶治療、免疫治療與細胞治療等七彩整合療法。其中的放射療法早在一八九○年代就加入戰局，放療可以縮小或消滅腫瘤，因為不必摘除器官、不會破壞身體外觀，也不會有化療的不適，對病患日常生活影響很小，因此不只在某些癌症，例如喉癌、早期乳癌等單獨使用就可以發揮很好的戰力，在很多癌症也是與手術、化療等整合治療很重要的一環。

放射治療是利用光子產生的能量摧毀癌細胞，光子射束從接觸到體表就開始釋出放射線直到腫瘤細胞，李欣倫說「凡走過的必留痕跡」，照射所經路徑會沉積大量劑量，破壞正常組織，而且為了使射束抵達目標區時的劑量足以消滅癌細胞，因此腫瘤周邊和後方的組織也會被破壞。

但是凡事都有優、缺點，「兩利相權取其重，兩害相權取其輕」是抉擇的原則。如何將放射療法對其他組織的傷害減到最低、並充份發揮放療優點，一直是醫療科技努力的方向，質子治療（Proton Therapy）因而開啟放射治療從光子到包括質子與重粒子的粒子治療的新紀元。

質子射束精準直達目標

李欣倫說，其實從文獻上可以看到一九五○年代就有用質子治療癌症的記錄，但是當時因為質子的能量比較少，無法穿透到身體深部，且射束調控困難，只能治療表淺的腫瘤，因此臨床應用受限，且大多停留在實驗階段。近一、二十年來隨著醫療科技的進步，射束已經可以精準調控，質子治療適應症才逐漸開展。

與傳統光子放射線治療不同的是質子具有布拉格峰（Bragg peak）的物理特性，即射束在抵達腫瘤深度時會形成一個高峰，能量完全釋放，之後能量驟減，幾乎不會傷害到所經之處與腫瘤後方的正常組織。換句話說，質子治療就像抵達設定深度才爆炸的「深水炸彈」，透過縝密定位，精準地將能量集中於目標區，不僅能夠提高破壞率，也能降低對週遭區域的傷害。

此外，質子治療的機型也不斷精進，臺北醫學大學臺北癌症中心院長邱仲峯醫師說，最新質子機發展出筆型射束和即時導航影像系統，可以精準定位，解決過去質子治療定位耗時的問題，病患可以獲得最快速的治療，且大幅減少正常組織的傷害，並提升治療中、治療後的生活品質。

不可能的任務到一般任務

蔡若婷說，這樣的特性不只讓質子治療成為局部治療主要方法的首選，也是整合療法中很重要的一環。除了血液腫瘤或瀰漫式擴散的腫瘤之外，在整個療程中，只須局部放射的都可以用質子治療。因為副作用少，質子治療也被很多先進國家廣泛用於兒童癌症，因為兒童來日方長，萬一罹癌，不要留下其他的傷害或太多副作用，是治療方法很重要的考量。

李欣倫說過去質子治療多被用來執行「不可能的任務」，例如眼、顱底等不宜重複照射的部位，但隨著治療個案增加累積更多經驗，現在質子治療也已用在執行一般任務。李欣倫說，過去化療若合併傳統光子放療，產生副作用的機率會大幅增加，但近期研究顯示，若化療合併質子放療，會大幅降低治療的副作用，包括產生嚴重急性的副作用的風險會降低七成，在生活質量上的副作用則可以降低五成，因此放療用質子來做的話，病人就更有可能完成整個療程。

九家大型醫院陸續上線

目前台灣共有九家大型醫院的質子中心獲得衛福部的設立許可，但大多還在建置中，所謂十年磨一劍，李欣倫說，質子中心從設立、建置、通過相關法規到上線耗時甚久，例如臺北醫學大學附設醫院建置中的質子中心，早在六、七年前就開始規劃，除了必須通過主管機關衛福部的審查、核准之外，還包括原能會、台北市衛生局等的層層檢驗，此外因為是醫學大學附設的醫院，還需要經過學校同意及教育部審核。其中輻射安全的考量尤其重要，必須符合輻射防護、輻射屏蔽的相關法規。尤其北醫的質子中心是唯一設在都會區的質子中心，且位在台北一○一附近，又緊臨北醫，基於附近居民、逛街民眾、上班族與醫學院師生、病人的安全考量，輻射安全的控管更重要。

不過談到輻射，難免令人擔心，李欣倫說目前粒子治療中心最多的國家是日本，包括質子與重粒子共有二十一家，輻射防護法規最嚴格的也是日本，而台灣未來會有十一家，以台灣的面積與人口來看，質子中心的密度將高於日本。他說，台灣的防護法規堪稱最高規格，比日本還嚴格。

過去的質子中心佔地至少一個足球場，因此大多建置於荒郊野外，而最先進的超導型機型質子機迴旋半徑大幅縮小，大約一個網球場即可容納。因為質子治療和傳統放療一樣，病患需要連續多次到院治療，建置於都會區大幅提高民眾就醫的可近性，病患不需要舟車勞頓地長途往返。

質子中心的建置從整地開始到硬體建設、質子機設備的吊裝、組機與測試，都是重大工程，尤其北醫質子中心設在地下，難度更高。該中心預定今（二○二○）年底開始收治病患，將成為台灣繼林口長庚與高雄長庚之後第三個上線的質子中心。

來源：《現代保險雜誌》 376 期

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