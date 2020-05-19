母親死亡不到二個月 九年多勞保年資就喪失?!

只要曾參加過勞保，不論中斷投保多久，也不論是否已改參加其他的社會保險，這些勞保年資，被保險人可以在滿六十歲之後申請老年給付，但若身故，這項權益就會喪失。

文●現代保險教育事務基金會 保險消費者服務中心

台中許小姐問

一月春節期間，有位朋友告訴我，她父親雖已過世四年多，當時也有請領國保喪葬津貼，但仍在壽險業務員協助下，領到一筆五十幾萬元的勞保老年給付。朋友提醒我，或許我母親也可能有這種情況。

於是，一過完年我就到勞保局查詢，發現母親在加入農保前，的確參加過勞保，是從工會斷斷續續保的，年資累計有九年多。

我趕忙提出給付申請，沒想到卻遭到退回。承辦人員告訴我，以我母親的年紀（四十年次）早就符合請領資格，但因為母親已於去（一○八）年十二月身故，因此無法請領。

問題是，朋友的父親已過世四年多，都還能領到，怎麼我母親才過世二個月就喪失請求權了呢？這問題到底出在哪裡，我們該如何爭取權益呢？

中心顧問答

許小姐的母親雖然是農保被保險人，但過去曾參加過勞保，合計年資有九年多，雖然這勞保年資已經中斷十幾年，還能請領勞保老年給付？

早期要請領勞保老年給付，被保險人除了要滿一定年齡與年資外，請領當時還必須符合在職且在保的條件，這樣的規定直到九十八年實施勞保年金制才修改。根據新修訂的條例規定，只要曾參加過勞保的被保險人，不管中斷投保多久，也不管之後是否改加保其他社會保險，都可以在符合規定年齡時，向勞保局申請老年給付。

人之權利能力 始於出生 終於死亡

所謂符合規定的請領年齡，依條例規定，在年金新制實施的前九年是六十歲，到第十年（即一○七年）要提高一歲到六十一歲，之後每兩年提高一歲，直到六十五歲，因此今年是六十二歲。

此外，條例還解除了老年給付五年請求權時效的限制。也就是說，只要曾保過勞保並來到符合的年齡，任何時間都可提出給付申請，這項權利沒有時效的限制。

不過，由於老年給付的目的在於照顧年老的被保險人，因此如果請領時被保險人已經身亡，根據《民法》「人之權利能力，始於出生，終於死亡」的規定，這項權益就會喪失。

一旦身故 就無法請領老年給付？

許小姐的母親曾透過工會參加勞保，年資合計有九年多，以她的年紀（四十年次）計算，民國一○○年時就年滿六十歲，當時就符合請領資格，假設她勞保的平均月投保薪資是三萬六千元，九年年資可領到九個月，即三十二萬四千多元。

只是因為老年給付的請求權人是被保險人，一旦被保險人死亡，權利當然就會隨之喪失。許小姐的母親去年十二月身故，她的勞保給付請求權在當時就已終止，而許小姐卻在今年一月才提出申請，所以勞保局才會駁回她的申請。

身故四年多仍可請領 理由何在？

至於狀況與母親類似的許小姐朋友的父親，已過世四年多，卻仍可領到勞保老年給付，中心顧問認為，該被保險人應該是符合《勞保條例》第六十三條之一第三項的情況。

根據該條例，如果被保險人退保時，勞保年資已滿十五年，並且已符合一次請領老年給付的條件（包括滿十五年年資、年滿五十五歲或滿二十五年年資、年滿五十歲），在未領取老年給付前身故，合格的遺屬可請領遺屬年金，但如果在九十八年年金新制上路前就曾參加過勞保者，家屬也可改選一次請領老年給付。

因死亡事故延伸的請求權 仍受時效限制

總結來說，類似許小姐母親狀況的勞保斷保族，只要符合規定的請領年齡，就可提出給付申請，但必須要在生前提出，一旦死亡該權益就會喪失。

而如果退勞保當時，年資已達十五年，年齡也已符合一次請領老年給付的條件（勞保舊制的條件），若在未請領老年給付前就身故的話，遺屬仍可請領勞保遺屬年金（這種情況沒有給付喪葬津貼），若被保險人曾在九十八年前參加過勞保，家屬還可改選擇一次請領老年給付。

不過，由於該給付請求權是死亡事故延伸而來，因此仍須受《勞保條例》五年時效的限制。換言之，許小姐朋友父親的個案，如果是在身故超過五年才提出申請的話，就會被以請求時效已消滅而遭駁回。

來源：《現代保險雜誌》 375 期

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