解僱員工資遣費怎麼算？勞退新舊制大不同！

文●現代保險教育事務基金會 保險消費者服務中心

Q 台北魏小姐問

我是旅行社的人事主管，受武漢病毒影響，公司已經有一批員工在放無薪假，如果疫情持續下去，就要面臨裁員的問題。扣掉承攬制的領隊與導遊，目前公司有四百多位僱用員工，其中有九成是選擇勞退新制，約一成資深員工是適用勞退舊制。

請問，不同勞退制度在資遣費計算上有何不同？如果有員工已經符合退休條件，該如何處理？另外，員工領了資遣費還可以再向勞保局申請失業津貼嗎？

A 中心顧問答

延燒超過四個月的武肺疫情，雖然台灣防疫成績受到國際矚目，但仍逃不了疫情對勞動市場的衝擊，不少行業已經放起無薪假，接下來要面對的就是失業海嘯，站在海嘯第一排的觀光餐旅業，首當其衝，災情慘烈。

根據勞動部的統計，到四月二十三日，「勞雇協商減少工時」（即俗稱無薪假）的家數已達八百零四家，人數有一萬八千二百六十五人，其中的大宗是住宿及餐飲業，共有一百六十六家、四千五百五十九位員工放無薪假。疫情若持續下去，當受災企業相繼裁員、宣告破產，下一波國人要面對的就是經濟病毒帶來的失業潮。

資遣勞工 必須符合《勞基法》

針對魏小姐的問題，首先要先了解，雇主若要裁員，必須依《勞動基準法》的規定，只有在下列狀況下，才能終止與勞工的勞動契約，包括：

一、歇業或轉讓時。

二、虧損或業務緊縮時。

三、不可抗力暫停工作在一個月以上時。

四、業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時。

五、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。

終止與勞工的勞動契約後，雇主必須依規定支付資遣費。由於《勞基法》與《勞工退休金條例》對於資遣費的規定不同，在計算時，要依該勞工所適用的法令及年資而定。

資遣費計算 勞退新舊制不同

依《勞基法》（稱舊制）規定，資遣費是依勞工的年資計算，年資每滿一年應發給一個月平均工資，剩餘月數以比例計算，未滿一個月者以一個月計。若依《勞工退休金條例》（稱新制），則年資每滿一年發給○．五個月平均工資，未滿一年者，以比例計給，但最高以六個月平均工資為限。

來源：《現代保險雜誌》 377 期

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