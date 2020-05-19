文●黃秀玲

一場世紀浩劫才短短幾個月便翻轉了世界，不論身在何處、從事什麼工作，生活、社交、娛樂、經濟或心理完全不受武漢肺炎疫情影響的人，應該少之又少。

台灣的超前部署做得很好，所以對大多數人來說，配合防疫要求保持社交距離與外出戴口罩，算是日常最大的改變。

一個平常很忙的朋友說，這幾個月來很多會議、應酬、出差行程都取消了，才發現原來工作輕鬆並沒有想像中那麼令人期待，空閒比行程滿檔更累人；過去常以為「沒時間」所以沒能好好陪小孩、好好和家人相處，更曾因此想要提早退休或轉換跑道，好讓自己有多一點時間彌補這個遺憾。但是這幾個月與家人共處的時間變多之後，才發現「有時間」並不等於可以「好好陪伴或相處」，相反的，因為「有時間」在家，且連社交距離都不須保持，反而讓雙方互相看到很難好好相處的諸多問題。

朋友的感受並不是特例，因為各國的資料都顯示，在疫情肆虐的同時，家暴、離婚的案件都增加了。過去沒時間相處，可能剛好提供一些安全的時間、空間距離，使得婚姻得以維持、家人可以和平共處。

另一個平時非常重視妝容與衣著的女性朋友說，每天出門化粧只要畫眼妝就好，省下不少時間，「出門都戴口罩，誰看得到啊？」而且更神奇的是，各大百貨公司的換季特賣、母親節特惠都沒讓她心動，幾個月下來省了不少治裝費，她說「整天戴口罩，沒人認得我，怎麼穿都一樣！」

我因而想起，日本的大浴場必須全裸，只能帶著一方小毛巾進場，很多台灣女性不敢嘗試裸湯，有些領隊會說「小毛巾是給妳遮臉用的」，過去總覺得這是一個無聊的笑話，如今看來可能真有幾分道理。因為不必全臉示人好處不少，疫情過後，口罩很可能會變成許多女性朋友的標準配備。

來源：《現代保險雜誌》 377 期

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