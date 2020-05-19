台股漲逾百點站穩月線 外資終結連五賣 三大法人買超69億元

美股大漲激勵亞股今 (19) 日全面走揚，台股早盤一度勁揚近 200 點，但隨著蘋概三王漲勢收斂，資金轉戰傳產類股，10900 點關卡得而復失，但仍站穩 10800 點及月線，外資也終結連五賣，三大法人聯手買超 69.36 億元。

加權指數終場收在 10860.44 點，上漲 119.89 點或 1.12%，成交值 1852.93 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日終結連五賣，轉為買超 46.51 億元，投信買超 10.31 億元，自營商買超 12.55 億元，三大法人今日合計買超 69.36 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電昨日被外資大舉賣超後，今日小漲作收，大立光、鴻海仍受華為禁令擴大影響，由紅翻黑，終場分別下跌 0.38%、0.27%。

不過，IC 設計股王聯發科在新晶片發表帶動下，加上市場點名可望受惠華為題材，股價續強，大漲近半根停板，創下波段新高，同時也帶動其他 IC 設計股走揚，包括力旺、凌陽、凱鈺、矽創均收漲停。

隨著歐美各國陸續解封，WTI (西德州)、布蘭特原油漲回 30 美元之上，帶動塑化類股大漲，台塑化漲幅達 3%，台塑、南亞、台化也都上漲約 1.5%，其他 ABS 股國喬、台達化亮燈漲停，PVC 廠華夏首季財報亮眼，今日大漲 7.5%。