〈台股盤後〉電子三雄漲勢收斂 傳產、IC設計撐盤 站穩10800點關卡

美股因疫苗初步試驗結果報捷，四大指數全數上漲，台股今 (19) 日在電子權值股領軍下，一度突破 10900 點關卡，盤中蘋概三王漲勢收斂，由台塑四寶、金融股、IC 設計族群撐盤，帶動指數終場上漲 119.89 點、1.11%，收在 10860.44 點，成交量 1853 億元。

蘋概三王以台積電表現最強勢，早盤上漲 1%，惟尾盤大單調節，收漲 0.51%；大立光盤中漲勢收斂，終場收在 3845 元，下跌 0.38%；鴻海同樣跌至平盤震盪，終場收在 74.8 元。

IC 設計股王聯發科在新晶片發表帶動下，加上市場點名可望受惠華為禁令，股價續強，有超過 4% 漲幅，收在 462 元，寫今年最佳，並帶動 IC 設計族群走揚，包括力旺、凌陽、凱鈺、矽創均收漲停。

國際油價回溫，台塑四寶揚眉吐氣，台塑化強漲逾 3%，台塑、台化、南亞也有逾 1% 漲幅；塑化股也轉強，台達化、國喬衝漲停。

美國疫苗初步試驗告捷，激勵相關各股上攻，包括國光生、高端疫苗、永昕均收在漲停價位，反觀防疫概念股漲多拉回，瑞基收在跌停，泰博、熱映、寶齡富錦等均有半根跌幅。

法人表示，台股明天為台指期結算日，也是 520 總統就職演說日，儘管美國疫苗發展告捷，但中國即將召開兩會，市場觀望兩岸與美中後續發展，都可能影響市場追高意願。