新顯卡與遊戲機雙引擎推升 繪圖用DRAM需求續增溫價格有撐

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查，今年兩大顯卡廠 NVIDIA 與 AMD 預計將於第 3 季發布全新 GPU，加上 Microsoft 與 Sony 規劃第 4 季發布新款遊戲機，全數搭載高容量 GDDR6 記憶體，將有助繪圖用記憶體 (Graphics DRAM) 成為所有 DRAM 類別中，價格相對有支撐的產品。

TrendForce 表示，受到疫情影響，預估第 3 季整體 DRAM 價格上漲幅度將較第 2 季大幅收斂，部分產品價格更可能於第 4 季反轉向下，但 Graphics DRAM 價格仍有機會在下半年力守持平到小幅上漲。

NVIDIA 在競爭對手 AMD 去年率先導入 7 奈米製程的壓力下，計劃第 3 季發表首度搭載 7 奈米的新款 Ampere GPU，全數搭載 GDDR6，規格較上一代明顯進步。AMD 同樣將於第 3 季發表 7 奈米強化版的 BIG NAVI 效能升級版 GPU，並將 GDDR6 列為標配，容量有機會進一步提升。

TrendForce 指出，兩廠新產品首波都將以獨立繪圖卡市場為主，正式搭載筆電的時間點應落在明年上半年，但在效能與功耗顯著提升的誘因下，預期市場將掀起「換卡風潮」，進一步刺激 GDDR6 的需求。

除新獨立繪圖卡之外，Microsoft 和 Sony 將分別在第 4 季發表 XBOX Series X 以及 PS5 全新遊戲機。從硬體規格來看，除了 CPU 時脈明顯提升外，GPU 都將搭配最高規的 GDDR6 16GB，不僅容量較原有機型翻倍，更遠超過目前主流顯卡 6-8GB 的規格，將帶動 Graphics DRAM 消耗量顯著增加。

由供給端來看，Graphics DRAM 占整體 DRAM 市場的消耗量僅約 6%，屬於相對利基且高規的產品；加上產品追求高傳輸速度與低功耗，設計難度較高，因此單位元生產成本最貴。

在今年整體 DRAM 供給面成長保守前提下，為因應 GDDR6 漸增的需求，原廠可做內部產品別的產能轉換，但出於 GDDR6 屬於相對利基且高製造難度的產品，因此較難做到如 Mobile DRAM 轉至 Server DRAM 般的大規模轉換。

目前供應商中，三星與美光皆已於 2019 年量產 GDDR6，並導入客戶產品；SK 海力士目前仍致力調整產品良率與穩定度，規劃今年底導入市場。TrendForce 預估，今年 GDDR6 占整體 Graphics DRAM 滲透率將顯著提升，由去年的 4 成拉升至 7 成，並於 2021 年突破 9 成水位。