〈波力營運展望〉看好碳纖維複合汽車輪圈銷售 2021年產線將倍數擴充

波力 - KY(8467-TW) 投入長達 6 年時間開發碳纖維複合汽車輪圈，已分別取得歐洲、美國、中國等安規認證，搶攻汽車輪圈改裝 AM 市場，總經理洪進山今 (19) 日在法說會上指出，預估波力碳纖維複合汽車輪圈今年銷量可達 1.2 萬件，可能貢獻獲利約 2.2 億元，相當於貢獻波力今年每股純益約 4.44 元；產能方面預計今年底前規劃到 12 條產線，2021 年將達 36 條。

波力 - KY 近 6 年投入複合材料碳纖維輪圈開發，預計在中國浙江桐鄉廠完成汽車輪圈生產線，另外桐鄉廠及山西廠也備妥生產所需廠地，洪進山對此車用產品生產銷售企圖心十足，預計今年 6 月完成 4 條生產 19 吋、20 吋碳纖維複合汽車輪圈生產線，並規劃進一步在年底前擴充至 12 條生產線，2021 年底將擴充至 36 條，規模較現有達 3 倍。

波力碳開發纖維複合汽車輪圈，是鎖定中國大陸，並擬進一步擴張到美國。

波力投入碳纖維複合材料產品開發及製造超過 36 年，其中冰上曲棍球桿市占率已逾 40%，居全球之冠，波力也生產自有品牌「BONNY」碳纖維羽球拍，並透過球場、校園及社團等通路，進行自有品牌產品行銷。