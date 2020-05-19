童子賢：5、6月是上半年營運谷底 下半年迎報復性需求回升

代工大廠和碩 (4938-TW) 首季財報震驚市場，本業意外轉虧，對此董事長童子賢今 (19) 日出席活動表示，和碩本業在疫情影響下仍是獲利，且前 4 月營運符合預期，但展望 5、6 月，受歐美疫情影響需求端，示警將是科技業上半年營運谷底，不過疫情過後，下半年可望迎來爆發性成長。

童子賢表示，市場是由供給兩湍控制，但歐洲、美國疫情正值高峰或是剛過高峰，像現在紐約街頭仍是空蕩蕩，顯示需求端仍疲弱，雖然產業受惠遠距商機持續出貨，但終端消費市場長期不振，仍將影響全球經濟發展。

童子賢指出，今年 5、6 月將是科技業上半年谷底，但期待疫情過後，整體供需恢復正常步調，台灣今日連續 12 天 0 確診，也連續 30 幾天沒有本土案例新增，預期指揮中心將會逐步放寬限制。

另一方面，和碩首季財報本業意外轉虧，童子賢表示，這是微妙的誤會，本業仍是獲利，且較去年同期成長 16%，非常肯定營運團隊努力，但因認列子公司營業損失，導致財報本業轉虧，不過和碩母以子為貴，加上子公司轉型逐步發酵，相信第 1 季是谷底，將逐步好轉。

童子賢指出，和碩 4 月營收達 1037.74 億元，續站穩千億元，前 4 月營收也符合預期，雖然面臨新冠肺炎疫情干擾，但公司在庫存、現金流、財務體質、營收、獲利方面，都維持健康狀態。

和碩日前也公告員工激勵制度，擬提撥 6 萬張限制型股票，價值至少達 36 億元，吸引留任專業人才，並激勵員工對向心力及歸屬感，預計分 4 年實施。