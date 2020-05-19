科技部長陳良基將回歸教職 童子賢讚拚命三郎

科技部長陳良基即將卸任回歸教職，今 (19) 日科技部舉辦感恩惜緣會，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢意外現身擔任神秘嘉賓，形容陳良基是「拚命三郎」，也感謝他任內推動多項學術領域、產學合作、法規鬆綁。

童子賢在惜緣會中意外現身，手捧鮮花感謝陳良基 3 年多在產學研界貢獻，也在花束上題字，「秉知識良知，戮力從公；奠科技基石，造福產業」，將陳良基的名字入詩。

童子賢表示，羅馬不是一天造成的，政府必須接棒推動政策，舉例旗下晶碩隱形眼鏡，當初在全球其他國家都可以在網路販賣，唯獨台灣不行，礙於產品屬二級醫療產品，但隨著時代改變，相關法規也必須調整，陳良基除了修訂科學技術基本法，也在 2017 年推動未來科技展。

陳良基表示，自己懷著感恩的心擔任公職，當初從學界理想、學術研究，覺得國家可以協助學界更多，因此也在蔡英文總統邀請下，接任科技部長，幫助產學研界整合，三年多非常感謝科技部同仁努力，也完成當初深耕基礎研究、推動創新創業、回到人本精神三大目標。

陳良基進一步指出，希望能為這塊土地做更多科學研究，也鼓勵各界做科技夢、科學夢，而陳良基向學校借調期將到 5 月 19 日為主，也代表他將卸任部長職位，重返教職，而下任科技部長將由科技政委吳政忠兼任。