沈榮津：打造四大研發製造中心 將奠定未來30年台灣產業發展

經濟部加工出口區今 (19) 日在高雄舉辦智造新基地工程上梁典禮，並與瑞儀 (6176-TW)、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等 4 家廠商簽署投資意向書 (MOU)，展望未來，經濟部長沈榮津表示，打造高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、半導體先進製程中心等，將是台灣未來 20-30 年重要發展基礎。

經濟部表示，此基地為執行行政院 24 億元前瞻計畫特別預算，更新高雄加工區 4.17 公頃老舊廠房，預計興建 1 棟聯合辦公大樓、2 棟標準廠房，創造 8 萬平方公尺產業空間，聯合辦公大樓預計年底完工，標準廠房則預計明年 8 月完工，預期將創造 118 億元產值及 3000 個就業機會。

沈榮津表示，儘管近期新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球延燒，衝擊景氣，但台灣因有投資台灣三大計畫，提供台商低利融資，促使台商擴大回台投資，累積投資金額破兆元、創造逾 83000 就業機會，台灣也亞馬遜、谷哥等多家國際大廠，洽商投資設立高科技研發中心計劃。

展望未來，沈榮津指出，在貿易戰契機下，台灣必須要結合產業與經濟發展，並打造四大研發中心、製造中心，立足台灣未來 20-30 年重要基石。