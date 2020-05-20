紐時：快要踩北京紅線！美國拿「台灣」當美中科技戰壓力點

《紐約時報》週二 (19 日) 報導，美國正把台灣當作美中科技戰的壓力點，企圖挑戰北京對台灣的影響力。

美中貿易戰實際上正是美中科技戰，川普政府多年以關稅威脅以達貿易協議外，還在多個方面施壓中國科技巨頭華為。

為加速推動全球產業供應鏈撤出中國，進一步扼制華為的發展，川普政府近期採取的兩次行動，以接近觸及北京紅線的方式 (兩岸關係) 加劇美中經濟的緊張局勢。

由於中國與台灣的存在主權爭議，兩岸關係一直是北京的紅線，而在美中科技戰下，「抱持中立的」世界晶圓代工龍頭台積電正捲入美中科技紛爭，被迫選邊站。

川普政府前所未有地挑戰過中國企業進入台灣高科技供應鏈的機會。上週五 (15 日) 晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 宣布，將砸下 120 億美元在亞利桑那州建立 5 奈米晶片廠，美國將其被視為重要供應鏈轉移至美國的第一步。

隨後，美國商務部宣布了一項出口管制新規，使用美國軟體技術的外國製造商，必須先獲得美國政府許可下，才能向華為供貨，新規定將有 120 天的寬限期，但往後向華為或其子公司提供晶片都需要許可證。

中國商務部嚴厲譴責美方舉措，而華為認為這項新規下，其業務將不可避免地受到影響。

該報導指出，美國出口新規實際影響尚不明確，但傳遞出清楚明確的政治訊息，即美方處心積慮阻撓中國掌握關鍵技術，正利用「台灣牌」對中國進行極限施壓。

除了試圖切斷華為與台積電的關係，美國近期還抨擊中國和世衛阻止防疫有成的台灣加入世衛和參加世界衛生大會 (WHA)。

美國康乃爾大學教授 Eswar Prasad 對此表示，美國政府似乎正下手攻擊對北京具有政經敏感性的目標。