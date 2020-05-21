DSCC：京東方將為蘋果iPhone 12 Max供應OLED面板

據全球顯示器領域權威諮詢機構 Display Supply Chain Consultants(CSCC) 的報告指出，蘋果 (AAPL-US) 即將推出的 iPhone 12 Max 將使用來自中國京東方 (BOE) 和南韓 LG Display 的 OLED 顯示面板。

DSCC 執行長 Ross Young 表示，蘋果將使用京東方和 LG Display 所提供的面板，用於 6.1 吋的 iPhone 12 Max。Young 也表示，與 BOE 相比，LG Display 將提供更多的面板。另外，三星顯示 (Samsung Display) 將成為蘋果 5.4 吋 iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的供應商。

三星顯示預期將為 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro Max 提供具備 Y-OCTA touch 技術的 OLED 面板。同時，京東方和 LG Display 供應的 iPhone 12 Max 和 iPhone 12 面板將具有附加的觸控傳感器。

Young 補充表示，京東方將提供 500 萬到 1000 萬塊塊面板，如果沒有意外的話，該公司可能會再次被選為明年 5.4 吋 iPhone 12S 的供應商。

報告中也表示，新一代 iPhone 的整體顯示面板生產將從 7 月下旬開始，而不是最初計劃的 6 月初開始，因此產品發布會從 9 月推遲到 10 月。

Young 估計，受益於 5G 和 OLED 等特色，蘋果的 iPhone 12 發布將會是多年來最為成功的，且價格低至 649 美元。

Young 也表示：「加入京東方作為供應商，將使蘋果減少對三星顯示的依賴，並從長遠來看有助於降低成本。」

先前，一名蘋果組裝廠資深高管指出，蘋果今年第二季的訂單可能較去年同期下跌了 18%，iPhone 12 的量產目前已經延後，但是這款 5G 手機仍將在秋季發表。也有知情人士指出，蘋果正商討延後每年 9 月舉行的秋季發布會，預期將改至 10 月進行。