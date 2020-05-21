中國兩會因今天登場 瑞銀點名看好內需、基建類股

中國兩會今 (21) 日即將登場，瑞銀財富管理投資總監辦公室出具報告指出，為穩定第 2 季經濟成長動能，預估官方將加重財政政策力道，持續看好靠內需市場驅動的日常消費與基礎建設相關的工業類股。

瑞銀表示，受新冠肺炎疫情衝擊，預估此次兩會不見得會循例發布今年經濟成長目標，但仍要留意中國的財政赤字、特別國債、地方政府債券的發行規模，以及減稅降費等措施。

瑞銀指出，在歷經疫情爆發後，分析第 1 季財報可發現，大型企業「免疫」能力較強，其中滬深 300、1000 指數盈餘分別減少 18%、51%；此外，小型股的海外盈餘占比較高，在全球疫情尚未消散前，預估企業第 2 季將持續面臨艱鉅的運營困境。

瑞銀進一步分析，為穩定第 2 季起的經濟成長率，財政政策的角色更為吃重，國企等大企業將因此受益。投資類股偏好由內需驅動的日常消費、工業、日常消費，這些都是第 1 季財報表現相對較好的類股族群。

此外，中國目前已有 28 個省分發行了總值 190 億元的消費券，預期中國地方政府繼續出台振興消費政策，而防禦型類股也有助其跑贏大盤；至於工業、基建投資是穩定經濟增長的重要推手。