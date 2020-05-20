『520』行情與台指期結算撞期 留意尾盤出怪招

『520』總統就職日與 5 月台指期結算撞期，國家隊與外資的角力，這一回合也將攤牌。昨日外資雖被國家隊小軋，轉而回補台股，但仍須留意尾盤是否出怪招。台股 10853 至 10935 間，剛好也是短線多空搶控盤權的熱區。站上 10935 點取得挑戰 11000 點門票，但再失守 10853 點，仍有續往月線回探的壓力。關鍵點位仍為 10853、10888 與 10935 點。

10853 點成為短多控盤權的關鍵位置，突破站穩，短多才取得控盤權，但必須再挺進 10888 與 10935 點，才取得 11000 點門票，而萬一關卡前中途站為 10968 點，10988 與 11026 為 11000 點關卡兩端哨站，多方要收復 11000 點，就必須站穩 11026 點。如 10853 點未能站穩，多方還是無法取得優勢，恐有回測 10800 點關卡，兩端哨站為 10777 與 10826 點，如棄守 10777 點，仍有回測月線的可能，下方關鍵位置為 10743、10710 點。10700 點如棄守，恐續下探 10688、10658 點。

今日留意的標的，除了電子三王台積電、鴻海與大立光的表現之外，聯發科以及「千金股」將成為內資人氣指標，另外金融與傳產龍頭的表現，也值得留意。在此一關鍵時刻，電金傳必須輪動，甚至齊動，才有機會再衝 11000 點關卡。電金傳如出現相互救援，還有機會維持區間震盪。不宜出現電金傳齊軟，則提防短多下車引發多殺多。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)