〈國泰金經濟調查〉政策發威+逐漸解封 股市樂觀情緒連2個月上揚

國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日發布 5 月國民經濟信心調查結果，由於政策發威，加上逐漸解封，使景氣展望復甦，民眾大額消費也開始回升，此外，也提振了民眾對股市樂觀情緒與風險偏好回升，其中股市樂觀情緒已連 2 個月上揚。

國泰金指出，國發會最新公布的 3 月景氣對策信號轉成黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，然全球主要國家與台灣刺激政策開始發揮效用，且歐美地區逐漸解封，5 月景氣現況與展望樂觀指數上揚至 - 74.4 及 - 10.6，民眾對景氣展望為疫情以來首次上揚。

而民眾薪資上漲預期指數走高至 - 17 ，優於 4 月的 - 25.3，是連降 3 個月以來首次回升。此外，大額消費意願指數也從 4 月的 - 40.8 上升至 - 21.6，顯示隨著台灣疫情持續穩定，民眾大額消費行為也開始復甦。

主計總處調降經濟預測，有七成民眾認為今年經濟成長可保 1。國泰金表示，主計總處估計，需求減少但受紓困政策支撐，2020 年經濟成長可能落在 1.3-1.8%，5 月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值下降至 1.3%，比起 4 月調查時的 2.1% 下滑，有 72.4% 的民眾認為經濟成長率會達到 1% 以上。民眾對於 2020 年平均通膨預期值維持在 0.77%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾也持平在 77%，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

國泰金表示，政策效果顯現且開始解除封鎖，提振股市樂觀情緒與風險偏好。主要是全球主要國家刺激政策效果開始顯現，且歐美地區開始解除封鎖，台股跟隨歐美行情持續反彈。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至 - 1.1，遠優於 4 月的 - 35，連續 2 個月好轉且幅度大升，風險偏好指數持續亦從 4 月的 - 9.6 上升至 - 2.2，為疫情以來風險偏好首次回升。