聯發科迎5G商機 獲小米、OPPO採用 晶技、柏承受惠

小米旗下 Redmi 的 Redmi 10X 手機預計 5 月 26 日發布，這款手機將首度採用聯發科 (2454-TW) 天璣 820 處理器， 另外 OPPO 5G 旗艦機也將採用聯發科處理器；台廠晶技 (3042-TW)、柏承 (6141-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 等都將受惠。

聯發科預計推出多款 5G 手機系統單晶片 (SoC)，全力搶攻首波 5G 商機，晶技頻率元件搭配聯發科產品出貨，將明顯受惠，部分 EMS 廠為確保供貨，並與晶技簽供貨長約。

聯發科傳已敲定陸系手機廠 OPPO、Vivo 的 5G 新機訂單，並可望出貨給華為智慧型手機及小米，推升今年 5G 手機晶片出貨量，晶技搭配聯發科產品出貨，受惠需求帶動，今年以來單月營收持續攀高。

由於 5G 智慧型手機市場在 2020 年點燃戰火，各大手機品牌廠預計今年力推 5G 新機，其中 OPPO、Vivo、華為、小米等品牌企圖心最強，在今年第一季提前備貨，拉貨力道逐月增強，晶技是聯發科長期盟友，與中國華為、美商高通、英特爾等，維繫良好合作關係，隨著聯發科力推新款 5G 手機，晶技石英元件也獲認證，且搭配出貨。

晶技受惠對陸系手機、蘋果 SE2 戰鬥機種出貨、網通及 NB 應用成長帶動，4 月營收創 41 個月來新高，單月稅前盈餘為 1.25 億元，年增 2.03 倍，仍處獲利高檔，每股稅前盈餘約 0.4 元，前 4 月稅前盈餘 4.28 億元，年增 2.26 倍，每股稅前盈餘 1.38 元。