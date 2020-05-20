5月份中國一年期LPR保持3.85%不變 符合預期

周三 (20 日) 中國全國銀行間同業拆款中心公布，5 月份 1 年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 3.85%，前期 3.85%；5 年期以上貸款市場報價利率為 4.65%，前期 4.65%，兩者報價符合市場預期。

資料來源: 中國全國銀行間同業拆款中心

上週五 (15 日)，中國人行進行 MLF 操作，為銀行補充長期資金人民幣 1000 億元，維持 2.95% 利率不變，市場已預估本周 LPR 利率可能不會有所變動。

但針對今後的貨幣政策動向，中國東方金誠認為，6 月份中國人行降息腳步有可能適度加速，預估 6 月 MLF 可能再降 10～20 基點，而今年 MLF 利率還有約 40 個基點的調降空間。同時本月份 LPR 雖未調降，但實際市場的貸款利率仍不斷下調，顯示企業與民眾成本壓力正在減輕中。

中國民生銀行也抱持相同觀點，認為中國人行會在下半年擴大反週期的政策調整力道，透過降準讓銀行獲得長期低成本的資金以配置政府公債和地方債。同時，兩會也可望為日後的政策走向定調，逆回購和 MLF 利率仍有下修空間，而要釋放 LPR 的改革潛力的關鍵是解決銀行業讓利問題，所以存款基準利率下修有其必要性，很可能會在第三季實施。