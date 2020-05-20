美食-KY中國市占可望再成長 法人看最壞狀況已過

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 繳出第一季財報優於市場預期的成績後，法人指出，第 2 季起因美國營收衰退衝擊 4 月表現，但考量中國和美國疫情逐漸下滑，加上主要競爭者瑞幸咖啡在中國市占率流失，預料美食最壞狀況已過，疫情衝擊下可望因財務體質穩健有助拓展市占。

美食今 (20) 日股價一度大漲超過半根停板，最高衝上 106 元，創近 4 個月高點，盤中拚站穩 100 元大關。

美食第 1 季稅後純益 6558 萬元，年減 79.33%，每股純益 0.36 元，續創 2014 年第 3 季以來新低，但優於法人估第 1 季恐虧損的預期，反映人事、租金費用等撙節有成。

法人認為，儘管 4 月仍見美食營收連續 3 個月衰退超過 20%，但隨著中國門市恢復營運、美國啟動解封，預料最壞狀況已過，本季衰退幅度可望收斂。

另一方面，法人進一步指出，這波新冠肺炎疫情造成中國小型麵包烘焙店倒閉潮，加上瑞幸咖啡財報作假帳醜聞爆發，使美食的競爭壓力減緩，尤其美食第 1 季帳上現金部位 44.96 億元，財務體質穩健，在這波淘汰賽中，反而有利長期市占提升。

但若就短期來看，法人仍提醒，美國疫情在 4 月達高峰，因此，預料美食第 2 季營業利益率恐持續下探，再加上美國人力成本結構性上升，後續美國市場的營利率長期趨勢仍有待觀察。