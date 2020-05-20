星宇航6月起招募自訓機師 下半年再招軍方退役飛航員

儘管目前航空市場客源仍處在幾近斷炊的狀態，不過星宇航空今 (20) 日宣布，將再度展開自訓飛航員招募，6 月 1 日起至 8 月 14 日於官網開放投遞履歷，星宇強調，全球航空業近來深受新冠病毒疫情衝擊，但仍堅定於未來的布局計畫，配合機隊和營運拓展招募飛航員，下半年也規劃招募軍方退役飛航員。

星宇航執行長翟健華表示，著眼將來的航線布局和機隊成長，空勤團隊擴充不會停歇，也會利用現階段重整步調，來優化各方面的服務和流程，待疫情過後，再度為旅客提供高品質的飛行服務。

此次星宇飛航員招募，應徵者需為中華民國國籍、擁有合格英文檢定證明，並持有效甲類體檢證，具 FAA / CAA / ICAO 任一認可的商用駕駛員執照 (含雙引擎機及儀器飛行等級)，總飛行時數達 250 小時以上 (含模擬機上限 50 小時)，且報考前 12 個月內須有實機飛行經驗，筆試和面試預計於 9 月起陸續進行。

而錄取的自訓飛航員將須接受半年機型轉換訓練，包括進階課程、地面學科課程、模擬機訓練及航路訓練，以確保學員熟悉操作並貫通知識，學員於完訓並通過航路考驗後，即可正式成為星宇副機長。