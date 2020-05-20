危機入市後 知名理財專家歐曼：股市可能再次暴跌

知名理財專家歐曼 (Suze Orman) 曾在 2 月股市大跌時逢低買進股票，不過她最近受訪時透露，幾個禮拜前她認為股市已經超買，賣掉大部分持股，並預測股市可能再次暴跌。

歐曼是暢銷書「每天喝一杯咖啡，退休金少 3000 萬？」的作者，她週二接受《紐約時報》訪問透露，自己在 2 月和 3 月美股大跌期間買進「大量」股票，但幾週前已經變現脫手大部分持股。

如今歐曼看衰股市，認為可能再次暴跌，一部分原因是政府因應疫情的表現不佳。「很多人還是想投給川普，覺得他做得很好。但我看到的是他留下毀滅性的痕跡，人們的生活無法恢復正常，工作找不回來，一切回不去了。」

《MarketWatch》報導，歐曼先是逢低買入、之後又變現賣股的作法，似乎違背她先前給投資人的建議，即無論股市漲跌，每個月買進一點股票 (以 ETF 為主)，以攤平成本。

歐曼 5 月初接受《CNN》訪問，談到投資人如何在疫情期間操作股票時，她引用華爾街古老的智慧給了以下建議：「假如你有為期八個月的應急資金，手頭沒有信用卡卡債，而且有固定的收入，那麼你應該定期定額投資，每個月投入一點點資金買股。」

她當時說：「我敢保證，如果堅持下去，三年過後你會很高興自己當初這麼做。」

對此歐曼週二也提供解釋，大部分的人錢都在 401(k) 退休帳戶或個人退休帳戶 (IRA)，都投入 ETF，但自己的情況並非如此。