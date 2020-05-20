澳洲4月份零售額下跌近18% 創史上最大跌幅

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，澳洲 4 月零售銷售重挫。據澳洲統計局 (ABS) 週三 (20 日) 的報告顯示，澳洲 4 月零售銷售初值，經季調後大幅萎縮 17.9%，創下紀錄以來最大跌幅，相較之下，3 月份零售額為上升 8.5%。

數據顯示，各產業皆因疫情而受到影響，包含服飾、咖啡館、餐廳和外賣店等的營業額約較 2019 年 4 月水準腰斬了一半。

消費者情緒也因疫情而疲軟，據澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 公布的信用卡、簽帳金融卡等無現金消費紀錄的零售額，也下跌了 5.3%。

國民銀行首席經濟學家 Alan Oster 表示：「隨著我們最新的經濟預測表明，到年中時失業率將達到 11.7%，並且將在未來 18 個月內仍高於危機前的水平，消費者不太可能擁有太多可自由支配的消費能力，非必需消費品零售額的大洞，恐怕無法很快地回復。」

澳洲嚴格的社交隔離措施於 3 月中旬開始，迫使許多企業關閉。儘管本月部分限制已經有所緩解，但商業活動完全恢復仍需要一段時間。Oster 表示：「政府可能需要採取更多的財政刺激措施，才能使澳洲經濟回到危機前的水平。」

澳洲如今正面臨有史以來最大的商業活動下滑和 30 年來的首次經濟衰退。為緩解疫情對經濟的打擊，澳洲央行 (RBA) 於 3 月份將利率下調至創紀錄的 0.25% 低點，並推出了無限的量化寬鬆計劃。該國政府也大舉套現，並推動一項 1,300 億澳元 (合 850 億美元) 的工資補貼計劃。