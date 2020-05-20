美民主黨議員：川普政府應揭露台積電設廠獎勵細節

美國民主黨議員週二 (19 日) 要求川普政府，就計畫中的台積電 (2330-TW) 赴美設廠一案，回答「嚴肅問題」，包括國家安全顧慮，以及可能存在未披露的補貼。

台積電與川普政府上週公布，將在美國興建一座 120 億美元晶圓廠，預計 2021 年開始，在 2024 年完工。美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 點名讚揚，稱這是美國製造業復興的一大舉措。

台積電為全球晶圓代工龍頭，也是蘋果 (AAPL-US) 等美國科技巨頭的重要供應商。

美國參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 與另兩名議員 Patrick Leahy 及 Jack Reed，週二在致羅斯及國防部長埃斯珀 (Mark Esper) 的信中表示，他們非常支持政府促使半導體工廠進駐美國的努力，但是他們要求提高透明度。

另外，3 名議員也提到，美國政府也該考慮其他已經在美國建立可觀業務的公司，如美光 (Micron Technology)、格羅方德 (GlobalFoundries) 和 Cree 等公司。

這些議員表示，在台積電建廠一案，對美國的國家安全規定，以及如何與建立美國半導體製造供應鏈多元化的整體策略保持一致，他們仍存有許多疑問。

議員說：「我們要求您停止任何此類談判或討論，直到您向有關授權和撥款委員會介紹了您的計畫，包括您對資金、稅收減免、許可證或其他獎勵措施，所做出的任何承諾。」

美國商務部、國防部及台積電並未立即做出評論。

台積電也是中國電信商華為的主要供應商，現已被捲入美中之間的全球科技戰之中。